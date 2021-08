Autonomia record per Ford Mustang Mach-E, vacanze senza pensieri

editato in: da

Mustang Mach-E, svelato il nuovo suv di Ford

Premiata per il minor consumo di energia per un’auto elettrica, i dati verificati da un organismo indipendente hanno dimostrato che Mustang Mach-E ha viaggiato per oltre 6,5 miglia per kilowattora (kWh).

Con una batteria da 88 kWh, l’efficienza raggiunta è di ben oltre 500 miglia di autonomia (800 km circa), aggiungendo più di 120 miglia a quella ufficiale dichiarata da Ford (379 miglia=610 km) e triplicando l’obiettivo fissato dal Guinness World Record per questo nuovo primato per i veicoli elettrici.

La prestazione da record, realizzata durante il viaggio più lungo in Gran Bretagna, ha richiesto un tempo totale di ricarica di meno di 45 minuti. Per percorrere le 840 miglia (1350 km circa) da John O’Groats fino a Land’s End (che equivalgono a quasi una salita sul Monte Everest) sono state necessarie solo due fermate di ricarica.

Il team Mustang Mach-E si è impegnato a stabilire questo record per aiutare i potenziali clienti a eliminare l’ansia da autonomia, un problema che ancora oggi blocca i clienti del mercato auto internazionale nell’acquisto di vetture a zero emissioni. Questa grande impresa ha voluto mostrare la capacità di Mustang Mach-E di poter gestire agevolmente i viaggi e le distanze di tutti i giorni.

Attenzione alla raccomandazione degli esperti, nei viaggi lunghi (come ad esempio in partenza o di ritorno dalle vacanze estive in auto) è indicato fare una pausa dalla guida di almeno 15 minuti ogni due ore. L’impresa record mostra che i conducenti hanno fatto più pause per riposarsi rispetto a quelle necessarie a ricaricare i loro veicoli.

I membri del world record team hanno dichiarato: “Questo record serve a dimostrare che le auto elettriche sono ora davvero adatte a tutti. Non solo per brevi tragitti urbani, per lavoro o per lo shopping, o come seconda auto, ma anche per l’uso quotidiano sulle lunghe distanze. Abbiamo dimostrato che questa vettura costituisce il vero il punto di svolta”. L’autonomia e l’efficienza di Mustang Mach-E la rendono adatta a un utilizzo quotidiano per affrontare i programmi di viaggio più vari e imprevedibili. Abbiamo effettuato un’intera giornata di test per un totale di 250 miglia percorse e al nostro ritorno avevamo ancora il 45% di carica della batteria a disposizione”.

E non è tutto, la prova di autonomia è stata svolta da Mach-E anche in Europa, da Berna a Genova, da Madrid a Marbella, da Budapest a Trieste. L’auto ha raggiunto praticamente tutte le spiagge più belle del Vecchio Continente viaggiando, senza stress e ansia, e soprattutto con una sola ricarica. Quello che fino a qualche anno fa era inimmaginabile, oggi invece è un viaggio realizzabile, grazie a Ford Mustang Mach-E, modello full electric ad alte prestazioni. Non solo emissioni zero, ma anche minori costi di esercizio rispetto ai motori a benzina o diesel e la silenziosità del propulsore elettrico, che può aiutare a mantenere bassi i livelli di stress.