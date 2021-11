L’auto a zero emissioni più venduta in Italia

Con la nuova creatura a zero emissioni della Casa, Dacia Spring, la rivoluzione elettrica è arrivata in città. Le immatricolazioni lo scorso mese di ottobre 2021 hanno superato 1.700 unità, e dal momento del suo arrivo in Italia i modelli venduti sono stati più di 4.000 nel Bel Paese. Un grandioso successo.

E come dice la Casa stessa: “Con Dacia Spring, è sempre primavera!”. Si tratta in particolare della prima auto 100% elettrica della gamma, di cui abbiamo tanto parlato, ancor prima della sua presentazione ufficiale sul mercato. Una vettura che, dal momento del suo lancio, continua a farsi notare. La nuova Spring si presenta con un look da crossover, quattro veri posti a bordo, un bagagliaio di circa 300 litri ed è in grado di offrire ai suoi clienti fino a 305 km di autonomia in città (ossia 230 km in ciclo misto WLTP).

Tutte caratteristiche che la rendono la vettura perfetta per gli spostamenti quotidiani. Agile e compatta, Dacia Spring si pone l’obiettivo di democratizzare la mobilità elettrica proponendo l’essenziale al giusto rapporto qualità/prezzo, seguendo il perfetto stile del brand, la filosofia Dacia.

Le nuove Spring che sono state immatricolate da Dacia lo scorso mese di ottobre sono in tutto più di 1.700, dal suo arrivo in Italia l’auto è stata distribuita a oltre 4.000 clienti. Per il secondo mese di seguito la prima elettrica della Casa è leader del mercato delle vetture a zero emissioni, superando il 24% di market share sul mese di ottobre. Al momento l’auto ha conquistato la quinta posizione sul mercato dei veicoli ad alimentazione 100% elettrica sulle immatricolazioni totali da inizio anno con il 7,9% di market share.

Dacia Spring (listino prezzi a partire da 20.100 euro) ha aperto una nuova gamma, semplice e completa, che sin da subito ha riscosso un grande successo con oltre 7.000 ordini presi nei primi 8 mesi di vendita. Oltre l’80% dei clienti ha scelto la versione top di gamma, la Comfort Plus, che tra le dotazioni di serie vanta il climatizzatore, la radio DAB Bluetooth & USB, la vernice metallizzata per le colorazioni esterne della carrozzeria, i sensori di parcheggio con retrocamera, il sistema di navigazione e le personalizzazioni arancioni che la rendono non solo essenziale, ma anche cool. Si apre un nuovo capitolo della storia Dacia.