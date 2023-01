Auto usate: quali perdono meno valore nel tempo

Fonte: iStock Svalutazione auto usate: i modelli che perdono meno valore

Il mercato delle auto usate oggi è cresciuto parecchio in Italia, soprattutto perché il potere d’acquisto dei cittadini – a causa delle limitazioni per il Covid prima e del caro benzina ed energia poi – è calato parecchio e comprare una macchina nuova non è così semplice per tutti.

A questo proposito, una cosa che risulta molto interessante da sapere per chi deve comprare o vendere una vettura usata, è la svalutazione: argomento che abbiamo già affrontato in un articolo dedicato. La svalutazione, come anche AutoScout24 spiega, “è la perdita di valore di un bene nel corso degli anni”.

Ci sono vari elementi che influiscono sulla svalutazione, prima di tutto l’anno di immatricolazione, ma anche il numero di chilometri percorsi, lo stato di conservazione del veicolo, il numero di proprietari precedenti, eventuali incidenti subiti e le tipologie di motorizzazione.

La classifica

AutoScout24 ha pubblicato una classifica aggiornata al 2022 delle auto meno svalutate, che perdono meno valore.

Tra queste compare Fiat Panda, che sappiamo essere una delle auto più vendute. Sempre tra le più ambite sia dai giovani e dai single, che come seconda o terza auto in famiglia.

Le sue dimensioni contenute, ottime per la circolazione e i parcheggi in città, la buona visibilità e lo sterzo leggero sono tra le doti più apprezzate dalla clientela. Anche lo spazio a bordo è una delle caratteristiche per cui Fiat Panda viene scelta; la troviamo a listino con una gamma di motorizzazioni ampia.

Tra le auto che perdono meno valore compare poi l’Abarth 595, la piccola 500 dello Scorpione, in versione sportiva e potente, con motore turbo 1.4 da 145, 165 o 180 cavalli. Una piccola scheggia, apprezzata dagli amanti della guida sportiva, del rombo e della velocità.

Le prestazioni e il look grintoso sono le caratteristiche più amate di questo modello, che consentono all’auto di svalutarsi poco col passare del tempo. Lo stesso vale per la Mini a 3 porte, altra vettura nella classifica delle auto usate meno svalutate nel 2022, dallo stile inconfondibile, mai cambiato sin dal lancio della prima versione.

Rappresenta una sorta di status symbol, è infatti una delle poche utilitarie premium, e per questo il suo valore continua a rimanere alto col passare degli anni.

Fiat 500L è anch’essa una delle auto meno svalutate nel 2022, la monovolume compatta, agile e maneggevole. Approvata dalla clientela per la sua abitabilità e gli spazi interni ampi, nonostante le dimensioni esterne contenute, che la rendono perfetta anche per la guida nei entri urbani.

Tra i SUV e i crossover che perdono meno valore nel tempo c’è la Dacia Duster, vero e proprio pezzo forte della Casa. Negli anni il suo aspetto è diventato sempre più gradevole, e così il rapporto tra la qualità e il prezzo (sempre contenuto) è aumentato a dismisura. L’abitacolo e le rifiniture sono semplici, essendo un modello low cost, ma mai trascurati.

Tutti elementi che fanno di Dacia Duster uno dei modelli più richiesti – oltre che sul mercato del nuovo – anche sul quello delle auto usate. Segue anche la Peugeot 3008, crossover che oggi è ormai di moda e per questo molto ricercato anche come usato. La clientela apprezza il suo design moderno e accattivante, è una delle auto meno svalutate nel 2022.

Nella classifica troviamo anche la reginetta di Volkswagen, la Golf, che tra l’altro è anche una delle auto più vendute in Europa lo scorso anno. Si tratta di una vera e propria icona, oltre che una garanzia per chi vuole una vettura che si svaluta molto poco nel tempo.

Si tratta infatti di quello che possiamo definire un punto di riferimento in termini di affidabilità e facilità di guida, l’auto ideale per le famiglie, ma anche per i giovani. Siamo arrivati oggi alla sua ottava generazione – bella, moderna e tecnologica – e a listino troviamo un’ampia gamma motori.

Le auto che si svalutano di più

AutoScout24 risponde: le auto che si svalutano di più sono i modelli di lusso, quelli per pochi. Capita che arrivino a perdere addirittura il 30% del loro valore in uno o due anni dall’acquisto.

A proposito di compravendita di auto usate, abbiamo dedicato un articolo completo a questo argomento e a tutto quello che c’è da sapere sull’atto di vendita, i documenti utili, i costi e le procedure utili per non sbagliare.