Le auto usate più vendute in Italia: la classifica del 2021

Sappiamo ormai da due anni che purtroppo il mercato auto sta vivendo un momento molto difficile; la pandemia di Coronavirus, dagli inizi del 2020, ha segnato una crisi senza precedenti nel settore automotive. Come se non bastasse, ad aggravare ancor più la situazione , oggi preoccupa molto anche la carenza di semiconduttori.

Lo abbiamo visto più volte nei mesi scorsi, purtroppo mancano i microchip e altre componenti fondamentali per la produzione di auto. Le consegne di nuovi veicoli sono in ritardo, e il mercato auto, invece che riprendersi, continua a sprofondare in una crisi che non ha precedenti. In questo contesto così difficile, dove per gli automobilisti italiani purtroppo quest’anno, a quanto pare, non ci saranno nuovi incentivi auto, ci si appoggia sempre più al mercato dell’usato. Le disponibilità economiche di molti cittadini e famiglie purtroppo sono in calo, non ci sono bonus che possono aiutare a comprare macchine nuove e i ritardi nelle consegne ovviamente scoraggiano gli acquirenti.

Vendita auto usate nel 2021: +13,2% rispetto ai dati del 2020

I dati parlano, il mercato delle auto usate ha chiuso il 2021 con un +13,2% sul 2020. Un anno d’oro per le macchine di seconda mano, si è registrato infatti un grandissimo incremento dei cambi di proprietà. I numeri registrati nel 2021 sono praticamente gli stessi del 2019, con solo un -2,3% in meno rispetto all’epoca pre-Covid. Cerchiamo di fare capire qual è l’importanza che il mercato delle auto usate ha sull’intero settore: basta dire che lo scorso anno ogni 100 auto nuove immatricolate, ce ne sono state 200 usate registrate con cambio di proprietà (fonte diretta ACI).

Le motorizzazioni preferite nel mercato dell’usato

Se per quanto riguarda le auto nuove hanno sempre più successo le vetture ibride ed elettriche e tutte le motorizzazioni alternative guadagnano quote sempre più importanti, in un momento storico in cui la transizione energetica diventa sempre più indispensabile per abbattere emissioni e inquinamento, sul mercato delle auto usate invece i modelli diesel e benzina continuano ad essere i più amati, addirittura quelli a gasolio hanno chiuso il 2021 con il 56,3% di quota.

I prezzi delle auto usate nel 2021

Lo scorso anno, il grande successo delle vetture usate ha fatto salire i prezzi medi di questi veicoli. Dopo un lieve calo nella prima parte dell’anno, da agosto invece l’inversione di tendenza è stata progressiva ma molto forte, complice il fatto che comprare una macchina nuova nel momento di crisi attuale che stiamo vivendo, è diventato sempre più difficile e le consegne sono in gran ritardo.

La classifica delle auto usate più vendute

Tra le auto usate più vendute in Italia nel 2021 ci sono sicuramente quelle di più piccole dimensioni, le city car comode per gli spostamenti di tutti i giorni in città. Fiat Panda, che da anni è la preferita sul mercato auto italiano, si conferma anche in vetta alla classifica dei modelli usati più venduti sia a benzina, che a Gpl e metano. Tante le auto del Gruppo Stellantis amate dagli italiani che scelgono le vetture di seconda mano: abbiamo infatti la Fiat 500, la Fiat Grande Punto e la Lancia Ypsilon tra le più apprezzate. Tra le straniere invece hanno un indubbio successo la Volkswagen Golf, prima in classifica tra i modelli diesel, Renault Zoe è l’elettrica usata più venduta, Toyota Yaris la preferita tra le ibride.