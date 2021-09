Le auto usate più vendute nel 2021

Purtroppo a bloccare parecchio le nuove immatricolazioni c’è la crisi dei semiconduttori, le auto non sono pronte, la produzione è estremamente rallentata. Il Governo cerca comunque di incentivare l’acquisto di nuove vetture e lo svecchiamento del parco auto circolante, con bonus che incentivano l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi, a zero e basse emissioni, ma non solo. Abbiamo visto nelle ultime ore come funziona anche l’Ecobonus per le auto usate, la piattaforma apre proprio questa mattina alle 10. E a tal proposito, quali sono le auto usate più vendute in Italia nel 2021?

Analizzando i dati dell’Osservatorio Brumbrum (primo rivenditore diretto di auto online) dei primi sei mesi dell’anno, Fiat Panda è in vetta alla classifica, sempre la preferita. Sono state prese in considerazione le vetture che hanno registrato il più alto numero di vendite nel 2021 in tutte le regioni.

Fiat Panda è al primo posto in 11 regioni, sul podio in tutte le altre, quarta solo in Sardegna e in Veneto. Un’altra Fiat al secondo posto, la mitica 500 (presentata pochi giorni nell’inedita versione speciale RED), che in Lombardia e Veneto è la preferita. Terzo gradino del podio per Volkswagen Golf. Seguono Jeep Renegade in quarta posizione tra le auto usate più vendute in Italia nel 2021 e al quinto posto troviamo Lancia Ypsilon. Sesta in classifica la Mercedes Classe A, segue Volkswagen Polo in settimana posizione. La piccola Smart Fortwo invece è ottava nella top ten, che si chiude con Nissan Qashqai al nono posto e Audi A3 Sportback al decimo.

Prendendo in considerazione le tipologie di auto, in cima ci sono i crossover, al secondo posto le utilitarie, vendute in maniera uniforme in tutte le regioni. Terza posizione per le berline, a un passo dal podio invece ci sono le citycar, che continuano a ottenere ottimi risultati in Lombardia e nel Lazio (con Fiat 500 e Smart Fortwo), ma che nelle altre regioni sono in gran calo.

Tre le preferite poi ci sono le station wagon, che per un soffio riescono a battere i SUV, scesi di molto nelle classifiche a seguito dell’ascesa dei crossover. Le monovolume invece continuano il calo sul mercato italiano. In fondo alla classifica ci sono poi le multispazio, le vetture fuoristrada, le cabrio e le coupé, con numeri molto bassi.

Facciamo l’ultimo focus, sulle alimentazioni. Il diesel subisce una gran perdita, il benzina invece sale (ottimi risultati soprattutto in Lombardia e in Valle d’Aosta). Le auto GPL e ibride sono al terzo posto a pari merito, l’hybrid però vive un grande momento di crescita, mentre il GPL è in calo in molte regioni.