Auto usate: i migliori investimenti

C’è l’oro. Ci sono i titoli di stato, quelli azionari e le obbligazioni. C’è poi il mattone, così tanto caro a milioni e milioni di italiani. Negli ultimi mesi, alla lista dei possibili investimenti si sono aggiunte anche le criptovalite. Quasi mai, però, nella lista dei possibili investimenti vengono incluse le auto.

E dire che, come dimostra la classifica stilata dal sito Carvago.com (marketplace europeo specializzato in auto usate) alcuni modelli di auto garantiscono rendimenti paragonabili, se non addirittura superiori, a quelli delle altre forme di investimento che abbiamo citato inizialmente. Insomma, le auto usate non sono necessariamente destinate a perdere valore (anche se alcune si svalutano meno di altre), ma in alcuni casi possono garantire anche un discreto guadagno.

Come si può facilmente immaginare, nella gran parte dei casi tratta di vetture dal prezzo di listino piuttosto elevato e che, nel corso degli anni, hanno acquistato ulteriore valore. Non mancano, però, alcune sorprese che potrebbero far felice più di qualche automobilista.

Tra le auto che hanno garantito i migliori “rendimenti” troviamo la Ferrari 458 Speciale Aperta. Prodotta in appena 499 esemplari (di cui 450 con guida a sinistra), il bolide di Maranello venne commercializzata nel 2014 con un prezzo di listino di circa 250 mila euro. Chiunque volesse acquistarla oggi sul mercato dell’usato dovrebbe esser pronto a pagare quasi tre volte tanto (valutazione di 704 mila euro, secondo Carvago).

Sul secondo gradino del podio troviamo poi la Lexus LFA del 2010. Al momento del lancio sul mercato, la sportiva giapponese aveva un prezzo di listino di poco superiore ai 350 mila euro, mentre un modello sul mercato dell’usato vale oggi quasi tre volte tanto. Le quotazioni hanno infatti superato il milione di euro, permettendo così a chi ne ha una in garage di triplicare la spesa iniziale.

Altro caso “da manuale” è quello della Mercedes-Maybach G 650 Landaulet con tetto retrattile in tela. I pochi esemplari in commercio in Europa di questo fuoristrada sono contesissimi tra i collezionisti e gli appassionati del genere e il prezzo d’acquisto per un usato è decisamente superiore a quello di listino della casa di Stoccarda.

Balzo nelle quotazioni anche per la Porsche 911 GT2 RS che nel 2017 poteva essere acquistata (nuova) per 285 mila euro, mentre oggi sul mercato dell’usato vale più di 450 mila euro. Insomma, valore quasi duplicato per la felicità dei possessori che volessero liberarsene.

Nellaa top 5 delle auto sulle quali investire stilata dal marketplace online per auto usate c’è però anche un “ospite inatteso”. Secondo gli esperti di Carvago.com, infatti, anche il Suzuki Jimny può essere ritenuto a tutti gli effetti un ottimo investimento. Il piccolo fuoristrada giapponese, infatti, è stato rapidamente messo fuori mercato a causa dei limiti alle emissioni di CO2, rendendolo praticamente introvabile nel giro di poche settimane. E ora che il nuovo modello è uscito la situazione non è di certo migliorata, con la domanda in continua crescita. Insomma, le quotazioni sul mercato dell’usato sono rapidamente aumentate e il Jimny si è rivelato essere un ottimo… investimento.