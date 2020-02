Auto usate: i vantaggi Ford Approved

editato in: da

Chi sta per comprare un’auto usata sa già che dovrà controllarne molto bene lo stato di salute: non basta sapere quanti anni e quanti chilometri ha alle spalle l’auto per avere una idea attendibile della sua affidabilità e del suo reale valore.

Per capire se una vettura è realmente in buone condizioni come sembra, infatti, bisogna sottoporla a specifici test. Quanti test? Parecchi, tanto è vero che il programma Usato Ford Approved, dedicato a chi vuole acquistare una auto Ford usata, prevede controlli in ben 75 aree del veicolo. Una radiografia completa dell’auto, dal tetto alle gomme, che permette a Ford di garantire il perfetto stato dell’auto usata e di poter offrire, di conseguenza, una garanzia di 12 mesi con assistenza stradale 24 ore su 24 inclusa.

Il programma Usato Ford Approved: come funziona

Il programma Usato Ford Approved offre ai clienti una gran numero di veicoli di seconda mano ancora giovani: su Ford.it sono presenti più di 2.500 vetture certificate Ford, tutte con meno di cinque anni di vita. Le vetture sono state tutte sottoposte ad accurati controlli, fatti direttamente da tecnici Ford, e sono state collegate ai sistemi diagnostici.

In questo modo i tecnici hanno verificato tutta la storia di ogni auto e, se necessario, hanno potuto eseguire gli aggiornamenti del software dell’auto all’ultima versione disponibile. Se tutto è ok, allora l’auto viene inserita nel programma Usato Ford Approved, altrimenti no. Di conseguenza chi si collega a Ford.it per cercare un’auto ha la certezza di trovare solo vetture in ottime condizioni, garantite 12 mesi dal momento dell’acquisto.

Usato Ford Approved e Idea Ford: certezza anche nel prezzo

Altra cosa interessante del programma Usato Ford Approved è che le auto usate e controllate possono essere anche acquistate tramite il finanziamento Idea Ford, basato su quote mensili costanti e sulla possibilità di pagare in due, tre o quattro anni di tempo. Il valore futuro garantito dell’auto viene stabilito immediatamente e, al termine del finanziamento, è possibile scegliere se cambiare l’auto, tenerla riscattando il valore futuro garantito, o semplicemente restituirla. A questi vantaggi Ford aggiunge 3 anni di garanzia Ford Protect anche sull’usato certificato Ford Approved.

Facciamo qualche esempio: una Ford KA+ con motore benzina 1.2 da 70 Cv ce la portiamo a casa senza anticipo e con una rata mensile fissa di 99 euro (Tan 3,99% Taeg 6,68%), per 36 mesi, con una quota finale di valore futuro garantito pari a 5.025 euro. Sempre con anticipo zero possiamo scegliere, pagando 285 euro al mese (Tan 3,99% Taeg 5,08%) e una quota finale di valore futuro garantito pari a 13.230 euro, un Suv Ford Kuga Plus con motore 1.5 diesel da 120 cavalli. Se invece abbiamo bisogno di una vettura comoda per viaggiare e lavorare, allora tra l’usato certificato Ford Approved troviamo anche la Focus Business Wagon, sempre con anticipo zero, a 209 euro al mese (Tan 3,99% Taeg 5,40%) e con quota finale valore futuro garantito pari a 9.920 euro.