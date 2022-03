Si chiama Mercedes AMG GT Track Series. E nonostante il nome disegni subito nella mente di appassionati e non un’auto da pista a tutto tondo, parliamo di fatto di una “stradale”: l’auto sportiva di serie più potente mai sviluppata, per la precisione. Sono queste le parole con cui Mercedes AMG presenta il suo ultimo gioiellino che celebra il 55° anniversario della Casa di Affalterbach. Un V8 biturbo da 4,0 litri è il motore che si cela sotto il cofano di Mercedes AMG GT Black Series e che legittima dichiarazioni tanto ardite. Ma scopriamone di più.

Sotto il cofano di Mercedes AMG GT Track Series

Come non partire proprio dai numeri e quindi dalle capacità della sportiva di serie stradale più potente mai sviluppata da Mercedes AMG. Sotto il cofano, come anticipato, pulsa un V8 biturbo da 4,0 litri con iniettori di derivazione motorsport personalizzati, albero motore piatto e altre chicche, unità che arriva ad erogare ben 580 kW (cioè 734 CV) con coppia massima pari a 850 Nm. Lo gestisce un cambio sequenziale da corsa Hewland HLS a 6 rapporti con differenziale regolabile, installato sull’asse posteriore dove tutta la potenza dell’auto va a finire.

Mercedes AMG GT Track Series vanta un sistema d’ammortizzazione a quattro vie marcato Bilstein completamente regolabile, come sono regolabili individualmente anche le barre antirollio. Tutto questo per permettere al conducente di ritrovare il proprio setup individuale e di acquisire di conseguenza fiducia nella guida anche più sportiva. Ultimi, ma non per importanza, il peso e l’aerodinamica, che contribuiscono parecchio al comportamento su strada e alle prestazioni dell’auto. 1.400 kg a vuoto da una parte, numerosi accorgimenti aerodinamici dall’altra: dall’ala anteriore in carbonio allo spoiler posteriore, tanto per citare gli elementi più vistosi e accattivanti, che a molti richiameranno auto del calibro di Mercedes AMG Black Series.

Il design e la filosofia AMG della stradale di serie più potente

Ci ricolleghiamo proprio all’aerodinamica di Mercedes AMG GT Track Series per parlare del design, pistaiolo da qualsiasi angolo la si guardi. Eppure è una stradale, diranno in molti, una stradale con cofano, parafanghi, alettone, portellone e grembialatura posteriore in fibra di carbonio. Completano il quadro le numerose griglie e canali utili a tenere basse le temperature, gli elementi derivati direttamente dal motorsport (il cofano e lo spoiler in primis), e gli interni, spartani, privi di ogni comodità caratteristica delle solite Mercedes (qui per il listino completo), scelte necessarie per tenere basso il peso dell’auto.

D’altronde per festeggiare il 55° anniversario di AMG era doveroso alzare il più possibile l’asticella della sportività per un’auto limitata a 55 unità che vuole farsi ambasciatrice dello spirito e della filosofia dei fondatori Hans Werner Aufrecht e Erhard Melcher. Ogni Mercedes AMG GT Track Series è costruita a mano ad Affalterbach. Su ciascuna le scritte ricamate “Track Series” sul sedile del conducente e sul copriauto, e le targhette in rilievo all’interno che ne identificano l’edizione speciale e l’unicità sono sinonimo di massima esclusività.