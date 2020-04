L’auto sportiva più venduta al mondo è Ford Mustang: 56 anni di storia

editato in: da

Ford Mustang celebra i suoi 56 anni di storia e continua ad essere l’auto sportiva più venduta in tutto il mondo. Lo scorso anno ha infatti ottenuto questo titolo così importante per il quinto anno consecutivo, diventando anche la coupé sportiva di maggiore successo.

Mustang è anche l’auto sportiva più venduta in America degli ultimi 50 anni, dal lancio della sesta generazione fino a dicembre 2019 gli esemplari immatricolati in tutto sono 633.000 in 146 differenti Paesi del mondo. Jim Farley, direttore operativo della Ford Motor Company, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi della continua evoluzione dei nostri vari modelli Mustang prestazionali. Dalla Svezia a Shanghai, sempre più appassionati di motori e guida sportiva possono godere della sensazione di libertà e del vero spirito americano grazie alle nostre nuove creature Mustang. Siamo onorati di servire i nostri clienti, appassionati e fan da ben 56 anni”.

La nuova gamma di auto offre le prestazioni più elevate di sempre, grazie alle quali Mustang ha venduto 102.090 unità lo scorso anno, lo confermano i più recenti dati di immatricolazione di veicoli elaborati da IHS Markit, per questo motivo Ford Mustang è considerata l‘auto sportiva più venduta al mondo nel 2019. Le vendite in Germania sono aumentate del 33%, in Polonia di quasi il 50% e in Francia sono quasi raddoppiate, il 2019 è stato un anno davvero positivo per il brand; l’auto ha infatti guadagnato per la quinta volta di seguito il titolo di coupé sportiva più venduta al mondo.

Oltre ad aggiungere continuamente opzioni di personalizzazione e tecnologia, Ford mantiene quelle che sono le caratteristiche vincenti del brand e tutti i punti di forza del marchio Mustang, presentando oggi la gamma di modelli con le prestazioni più elevate di sempre. Per i clienti europei, l’auto è disponibile in versione fastback e convertible, nelle motorizzazioni V8 5.0 in grado di erogare 449 CV, con cambio automatico a 10 rapporti, oppure 2.3 EcoBoost da 291 CV di potenza e con cambio manuale a 6 rapporti.

Ford Mustang offre differenti modelli per gli appassionati di tutto il mondo, aprendo una nuova era d’oro per le prestazioni del brand. Queste varianti includono i modelli EcoBoost e GT, Mustang BULLITT, Mustang Shelby GT350 e Handling Pack, Shelby GT350R, Shelby GT500 con Handling Pack e Carbon Fiber Track Pack options.