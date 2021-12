Le auto che si svalutano di meno

Quali sono le vetture in vendita sul mercato italiano che si svalutano meno? A darci la risposta è Brumbrum, grazie ad una recente indagine svolta dall’Osservatorio. Secondo le informazioni e i dati raccolti la vincitrice in assoluto è la MINI 3 porte, che infatti è l’auto che si svaluta meno di tutte.

Si tratta della miglior vettura che riesce a mantenere il suo valore anche dopo 5 anni dal momento dell’acquisto, fino al 68% sul proprio prezzo di listino iniziale pagato dal cliente. Ma non è tutto, la quotazione elevata dell’auto britannica si mantiene anche dopo i 3 e i 7 anni, la MINI infatti conquista il secondo posto in classifica in entrambi i casi.

Facciamo un focus sulle singole classifiche, secondo i dati di Brumbrum notiamo immediatamente che l’Audi A1 Sportback è l’auto che si svaluta meno dopo 3 anni, vettura che riesce a tenere l’82% del suo prezzo al mercato, posizionandosi davanti alla MINI e alla Volkswagen Polo. Il valore si mantiene ad un buon livello anche dopo 5 anni, A1 Sportback è infatti al secondo posto, tra MINI e Dacia Sandero, vettura low cost del brand di grande successo.

Le vetture più convenienti e appetibili per la clientela, che mantengono un buon valore di mercato anche dopo anni dall’acquisto, secondo quanto emerge dalla ricerca e analisi dell’Osservatorio Brumbrum sono le segmento B. C’è una sola berlina che compare sul podio, ed è la Volkswagen Golf, al terzo posto dopo MINI e Renault Twingo 5 porte, quest’ultima è anche prima nella classifica di auto che mantengono meglio il valore dopo i 7 anni.

Considerando le singole categorie dei veicoli, indipendentemente dagli anni di acquisto, è emerso ad esempio che la reginetta di Volkswagen, la best seller Golf, non è solo una delle tre migliori macchine a che mantiene valore dopo i 7 anni, ma è anche al primo posto tra le berline, superando Audi A3 Sportback e Mercedes Classe A. Renault Twingo invece è la miglior citycar, al secondo posto della categoria troviamo Abarth 595 e Smart Fortwo al terzo.

Dacia Duster, auto di maggiore successo del brand, venduta oggi con l’offerta UP & GO dalla Casa, è la migliore tra i SUV, davanti a Volvo XC40 e Peugeot 3008. Jeep Renegade è la prima tra le crossover, seguono al secondo e terzo posto rispettivamente Fiat 500X e Renault Captur. Per le utilitarie troviamo ancora MINI in vetta alla classifica, supera Audi A1 Sportback e Volkswagen Polo.

Per quanto riguarda le tipologie di alimentazione invece le vetture a gasolio, metano e GPL hanno quotazioni inferiori rispetto agli stessi modelli a benzina. Per monovolume e station wagon, possiamo dire che mantenere il 60% del proprio prezzo di vendita, già dopo solo 3 anni dall’acquisto, è davvero difficile. Fiat 500L è la migliore tra le monovolume e Clio SW tra le famigliari.