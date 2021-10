L’auto che sfida ogni ostacolo nella terra dei sogni

A bordo di MINI Cooper S Countryman ALL4 si può viaggiare in sicurezza anche dove molti abitanti credono nell'esistenza di esseri soprannaturali, in Islanda. Chiunque fosse stato curioso di sapere dove vivevano elfi, fate, gnomi o troll, un tempo poteva rivolgersi a Erla Stefansdottir, la Commissaria degli Elfi islandesi.

Quando si viaggia in auto dalla capitale Reykjavik lungo le poche strade asfaltate verso i luoghi più occidentali d'Europa, non si deve temere di svegliare esseri soprannaturali addormentati, perché la donna consigliava l'autorità edilizia, in modo che le nuove strade in costruzione non attraversassero luoghi magici. Nessun timore poi se la compagna di viaggio è MINI Cooper S Countryman ALL4.

L’auto, con il suo fluido motore a quattro cilindri da due litri, dimostra quanto sia bello viaggiare con 131 kW/178 CV. La MINI Cooper S Countryman ALL4 con cambio Steptronic a otto rapporti, vanta uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi. La sua velocità massima è di 222 km/h, ma in questo percorso è vietato superare i 90 km/h. Sulle strade in ghiaia addirittura la velocità massima è di 80 km/h.

Con l’auto si può raggiungere Bogarnes, centro economico dell'Islanda occidentale, che ha una vista panoramica eccezionale. Deviando lungo l'autostrada 54 si arriva al parco nazionale Snaefellsjökull, grande ben 167 chilometri quadrati, dominato da un cono vulcanico alto 1446 metri. Da vedere anche la baia di Dritvik con le rovine dell'unica stazione di pesca e la spiaggia di ghiaia nera lavica di Djupalonssandur. Viaggiare in Islanda oggi è diventato ancora più incredibile, si possono fare tantissime cose.

I percorsi impervi diventano ‘semplici’ da attraversare, all’avventura, a bordo della propria MINI Cooper S Countryman ALL4. È proprio così, perché nonostante molti sentieri lungo le coste possano essere esplorati solo a piedi, il sistema di trazione integrale ALL4 fornisce la migliore trazione in qualsiasi strada adibita alla circolazione. Terreni accidentati e ponti sono molto comuni in quasi tutte le strade in Islanda, ma questo sistema di trazione integrale si basa su un differenziale centrale a funzionamento elettromeccanico che distribuisce la potenza di trazione in modo continuo tra l'asse anteriore e quello posteriore, a seconda delle esigenze. Fino al 100% può essere diretto al posteriore, la condizione di guida normale assicura una distribuzione 50:50.

In terreni come quelli dell’Islanda, i 16,5 centimetri di altezza da terra della MINI Cooper S Countryman ALL4 danno sicurezza, perché anche le strade asfaltate sorprendono con buche profonde a causa del gelo che, tra le altre cose, l'auto è facilmente in grado di affrontare, grazie all'abbondante spazio sotto il pianale e al sofisticato telaio.