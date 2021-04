editato in: da

Peugeot ha messo il turbo alla sua storica ammiraglia, Peugeot 508. L’auto di serie più potente mai costruita dalla Casa del Leone è la nuova 508 Peugeot Sport Engineered. Il modello è stato sviluppato dal reparto corse del marchio francese. Si tratta di una divisione dalla prestigiosa storia nel motorsport.

Il lancio della 508 Peugeot Sport Engineered si inserisce in un momento positivo per il marchio del Gruppo Stellantis, al netto delle difficoltà profonde del mercato automotive causate dallo scoppio della pandemia da Coronavirus. La sportiva francese si contraddistingue esternamente per i cerchi in lega da 20’’ e per le pinze freno gialle. Rispetto alla versione di serie, le carreggiate sono state allargate, l’assetto è più basso e le sospensioni hanno un inedito controllo elettronico. Inedite sono anche le barre antirollio, sia all’anteriore sia al posteriore, così come lo sterzo dalla calibrazione specifica. La 508 high performance è assecondata dagli pneumatici prestazionali Michelin Pilot Sport 4S.

Il motore che spinge la 508 PSE è formato da 3 unità: una termica e 2 elettriche. La potenza totale è di 360 CV e 520 Nm. La velocità massima è limitata a 250 km/h, lo scatto da zero a cento km/h avviene in 5,2 secondi e in appena 3 secondi netti quello da 80 a 120 km/h. In quanto vettura moderna, la 508 Peugeot Sport Engineered non trascura l’efficienza: le sue emissioni si misura in 46 g di CO2/km, grazie alla tecnologia plug-in hybrid. Inoltre in modalità 100% elettrica la berlina può coprire 42 km nel ciclo WLTP.

Per il lancio di tale speciale versione della berlina e ammiraglia della Casa francese, Peugeot Italia ha selezionato 20 concessionarie che rappresentano a loro volta un’eccellenza nella rete nazionale. Solo in tali location è presente un corner dedicato alla 508 Peugeot Sport Engineered, con un esemplare da dimostrazione. Questa la lista dei 20 punti d’eccellenza: Torino (LOCAUTO), Alessandria (GRANDIAUTO), Bergamo (SUPERCAR), Brescia (BOSSONI), Milano (OVERDRIVE e PSA RETAIL), Padova (GHIRALDO & AUTOIN), Venezia (AUTOVENEZIA), Udine (BLIZ), Piacenza (PONGINIBBI), Bologna (STEFAR), Modena (CAMPANI), Firenze (BRANDINI), Perugia (UGOLINELLI), Roma (PSA RETAIL e LEONORI), Chieti (PASQUARELLI), Teramo (PIEFFEAUTO), Bari (EUROMOTOR) e Napoli (AUTOUNO).

La 508 Peugeot Sport Engineered è già ordinabile in Italia e arriverà a maggio 2021. Il prezzo della versione fastback è di 69.450 euro. La variante ‘cattiva’ della 508 Station Wagon, invece, sale a 70.650 euro. La Casa francese, in vista del lancio, propone la formula di noleggio B2B di Free2Move Lease. Essa prevede, per una durata di 36 mesi e 45.000 km, un anticipo di 7.860 euro seguito da un canone mensile di 589 euro. Il canone comprende una giornata di formazione in pista con piloti professionisti per conoscere le doti della 508 PSE. È infine prevista la fornitura di una wallbox per ricaricare la batteria della vettura.