L’auto che ha sbriciolato il record del circuito di Monza

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes-AMG One: l'auto che sbriciola il record sul tracciato di Monza

Un record davvero impressionante quello raggiunto dalla Mercedes-AMG One, che è diventata ufficialmente la vettura di serie più veloce al mondo nella corsa sul circuito dell’Autodromo Nazionale di Monza, che è conosciuto nel mondo per essere il Tempio della Velocità in Italia.

Mercedes ha comunicato sui canali social il risultato raggiunto dalla sua nuova creatura, la Casa ha scritto il tempo ottenuto dalla sua belva: l’hypercar ibrida potente e velocissima ha percorso il circuito in soli 1’43’’902.

Un record da urlo per Mercedes-AMG One

La nuova vettura della divisione di sportive potenti della Casa tedesca ha così ottenuto esattamente il quarto record della sua “collezione”. Lo scorso anno l’abbiamo vista battere il primato al Nurburgring, ma anche al circuito di Hockenheim e al Red Bull Ring.

Ma chi c’è al volante dell’hypercar ibrida, autore di queste incredibili imprese? È sempre lui, il pilota ufficiale di Affalterbach Maro Engel, pluripremiato nel DTM e presente in Formula E fino al 2018.

Il record precedenti a Monza

L’auto che possedeva fino a poco fa il record sul tracciato di Monza era la Porsche 911 GT3 RS 991.2, che aveva segnato il tempo di 1’55’’30 nel 2018. Oggi la Mercedes-AMG One ha battuto il primato, 5 anni dopo.

Il giro del record

Come avviene di consueto, il giro da record in pista è avvenuto anche stavolta con l’auto completamente “stock”, ovvero così come esce dalle linee di produzione della fabbrica, per essere venduta a un nuovo possibile cliente. Questo significa che non presenta quindi nessun tipo di intervento e modifica.

“Ai piedi” le gomme supersportive di serie Michelin Pilot Sport Cup 2 R marchiate MO, cioè Mercedes-Benz Original.

L’hypercar con il motore della Formula 1

Mercedes-AMG One è la belva tedesca, hypercar in edizione limitata con un motore da Formula 1. I responsabili del progetto, per la prima volta, hanno autorizzato il test che riguarda il propulsore ibrido completamente elettrificato e altamente complesso della One: un propulsore che vanta una potenza massima di oltre 1.000 cavalli.

Il lavoro di sviluppo è durato diversi anni e nulla è stato lasciato al caso, per ottenere la perfezione nel funzionamento in ogni condizione di marcia, anche ad andature estreme. In questa fase del progetto gli ingegneri si stanno concentrando soprattutto sull’aerodinamica attiva, mettendo a punto alcuni perfezionamenti che servono a migliorare ulteriormente la facilità di guida della vettura.

La sfida di Mercedes? La AMG One, oltre a fornire un’impressionante dinamica di guida, è stata realizzare anche per garantire prestazioni quotidiane perfette e una grande mobilità in modalità elettrica. Qualità riservate solo ai 275 ricchi collezionisti che hanno già prenotato la hypercar pagando la cifra da capogiro di 2.275 milioni di euro.

Una nuova due posti supersportiva realizzata dalla divisione “dei bolidi” AMG, che passa dai circuiti di gara alla strada e per la prima volta a livello mondiale trasferisce la più moderna ed efficiente tecnologia ibrida di Formula 1 dalle corse alla guida quotidiana. Un nuovo modello ibrido che, con il suo motore a combustione interna e quattro motori elettrici, eroga 782 kW (1.063 CV) di potenza complessiva e raggiunge la velocità massima di 352 km/h (limitata). La fase di sviluppo è stata seguita da Mercedes con l’aiuto degli esperti di Formula 1 di Mercedes-AMG High Performance Powertrains di Brixworth. La Mercedes-AMG One è stata vista in azione per la prima volta al Festival of Speed di Goodwood, dal 23 al 26 giugno 2022. Oggi è una nuova auto dei record.