Le auto più vendute a settembre 2022 in Italia

Fonte: 123RF Mercato auto: le più vendute in Italia a settembre 2022

La situazione del mercato automobilistico internazionale la conosciamo benissimo, ormai da più di due anni ne parliamo e analizziamo l’andamento delle immatricolazioni. A partire dalla primavera del 2020, con l’avvento della pandemia di Coronavirus, purtroppo il comparto ha subito un blocco totale.

Sono stati mesi difficilissimi, in cui le vendite hanno toccato numeri mai visti prima, il calo delle immatricolazioni è arrivato addirittura a registrare un -98%, una situazione terribile. Poi la ripresa, lenta e tormentata, sempre minata da altri avvenimenti che si sono susseguiti nel tempo, prima la carenza di microchip e semiconduttori – che ha rallentato la produzione e aumentato i tempi d’attesa per le auto nuove – poi la guerra tra Russia e Ucraina, e ancora il caro energia e il caro benzina. Insomma, tanti i fattori che hanno messo il cosiddetto bastone tra le ruote al mercato automobilistico in lenta ripresa.

Oggi pare che la situazione stia finalmente migliorando, abbiamo visto che già ad agosto i numeri – seppur di poco – hanno registrato segno positivo, settembre non è da meno. È il secondo mese dall’inizio dell’anno in cui si registra un aumento delle immatricolazioni in Italia, dopo ben 13 lunghi mesi di flessione. Le immatricolazioni totali a settembre sono state 110.976, il 5,4% in più rispetto a settembre 2021 (105.318 unità vendute). Vediamo quali sono i modelli preferiti dagli italiani.

Le auto più vendute in Italia: l’alimentazione preferita

Al momento il bilancio annuale resta comunque negativo, sono troppi i mesi da recuperare. Le unità vendute in tutto da gennaio a settembre 2022 sono state 976.055, ma rispetto allo stesso periodo del 2021 il calo è pari al 16,3% – non poco.

Le preferite dagli italiani a settembre 2022 sono state le vetture a benzina, che sono arrivate al 27,2%. I modelli diesel hanno raggiunto quota 19,3%. Non male il mercato delle auto a GPL, che rappresentano l’8,7% del mercato, ancora pesante invece la flessione dei modelli a metano, con appena uno 0,6% di quota.

Seconda quota peggiore da febbraio per le auto ibride plug-in, i modelli elettrificati stanno subendo un calo maestoso quest’anno. Forse i nuovi incentivi appena confermati ne aiuteranno la ripresa. I modelli BEV si fermano a quota 4,5%, le ibride rappresentano il 35,7% del totale, con un 9,1% per le full hybrid e 26,6% per le mild hybrid.

Le auto a benzina più vendute a settembre 2022

I modelli a benzina preferiti dagli italiani oggi, dal primo all’ultimo posto, sono:

Toyota Aygo X

Citroen C3

Volkswagen T-Cross

Volkswagen T-Roc

Peugeot 208

Hyundai i10

Volkswagen Polo

Opel Corsa

Kia Picanto

Cupra Formentor

Le auto a diesel più vendute a settembre 2022

La top ten delle vetture diesel più vendute in Italia invece vede in vetta Fiat 500X, sul podio al secondo posto Mercedes GLA e al terzo Volkswagen Tiguan, seguono:

Jeep Renegade

Audi A3

Dacia Duster

Audi Q3

Alfa Romeo Stelvio

Peugeot 3008

Skoda Octavia

I modelli e GPL e metano preferiti dagli italiani

Dacia Sandero, DR 4.0 e Renault Captur sono le auto a GPL più vendute in Italia a settembre 2022. Mentre Volkswagen Golf, Volkswagen Up! e Skoda Kamiq sono le auto a metano sul podio.

I modelli elettrificati più venduti a settembre 2022 in Italia

Tra i modelli ibridi più venduti al primo posto c’è lei, la reginetta delle vendite tutta italiana: Fiat Panda. Secondo posto per Lancia Ypsilon e terzo per Fiat 500: Stellantis domina la scena.

Le auto ibride plug-in più vendute a settembre 2022 sono state invece Jeep Compass, Volvo XC40 e Lynk & Co 01.

Tra le auto elettriche, domina la scena la Tesla Model Y, seguono sul podio Fiat 500 e Smart ForTwo.

Le auto più vendute

Nella classifica assoluta delle auto più vendute, in testa c’è Fiat Panda, con 8.102 immatricolazioni a settembre 2022 in Italia. Segue Lancia Ypsilon, 3.703 unità, e sul terzo gradino c’è Fiat 500, con 3.378 modelli venduti. Un podio tutto italiano.