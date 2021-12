Auto più vendute a novembre: in vetta c’è sempre lei

Mancano i semiconduttori indispensabili per la realizzazione delle auto, per questo le consegne dei nuovi veicoli sono in ritardo e tutto il comparto è in difficoltà. Il mercato auto italiano è quindi in crisi continua, la discesa continua, il calo delle immatricolazioni non ha sosta (e ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi). A novembre 2021 si è registrato un calo del 24,6% rispetto allo stesso mese del 2020, dall’inizio dell’anno di contano 400.000 unità in meno. Lo scenario è questo, ma quali sono le auto più vendute, le preferite dagli italiani?

Al decimo posto troviamo Jeep Renegade, 2.087 le unità immatricolate. Modello molto amato dal pubblico e oggi ancora più apprezzato grazie alle motorizzazioni plug-in; i prezzi di listino dell’auto partono da 39.150 euro. Al nono posto c’è la sorellona Jeep Compass, nella Top Ten con 2.197 immatricolazioni. Prezzi a partire da 42.300 euro per il SUV sportivo e moderno, tecnologico e spazioso, adatto alla guida in città e in fuoristrada.

Troviamo poi Volkswagen T-Roc all’ottavo posto, vettura di successo che verrà presta presentata nella sua nuova veste (la Casa ha fatto sapere infatti che il restyling è imminente). È la prima auto tedesca per numero di immatricolazioni in Italia, con 2.420 unità vendute a novembre 2021. I prezzi di listino partono da 25.500 euro. Proseguiamo nella Top Ten e troviamo Toyota Yaris Cross al settimo posto, si tratta del nuovissimo crossover ibrido presentato solo alcune settimane fa e già in classifica. Le immatricolazioni dell’auto il mese scorso sono state 2.657, il prezzo di listino parte da 25.400 euro.

Sesto posto per Citroen C3, prima francese in Italia per numero di unità vendute (2.673 immatricolazioni a novembre 2021). Una vettura semplice e confortevole, la miglior compatta cittadina, con un listino da 16.050 euro. Fiat 500 è la citycar per eccellenza, perde qualche posizione ma rimane comunque della Top Ten, a metà della classifica, quinto posto. Le immatricolazioni lo scorso mese sono state 2.918. Prezzi di listino da 26.500 euro.

Quarto posto per Dacia Sandero, da tempo una delle vetture di maggiore successo in Italia. Tra le più acquistate anche nel mese di novembre 2021 (2.971 unità). Disponibile a benzina o GPL, da sempre i prezzi della Casa sono molto concorrenziali, per questo modello partono da 9.050 euro. Dacia Duster conquista il podio, al terzo posto una delle vetture da sempre più amate in Italia. Uno dei SUV più venduti, con 2.994 immatricolazioni il mese scorso. Il listino parte da 12.950 euro.

Al secondo posto della classifica troviamo invece Lancia Ypsilon, con 3.208 unità vendute a novembre. Appena lanciata nella versione 'alla moda' in collaborazione con Alberta Ferretti, prezzi di listino da 15.300 euro. In vetta c’è sempre lei, la più venduta è ancora una volta Fiat Panda, ormai un classico, con 8.815 immatricolazioni il mese scorso e prezzi da 14.000 euro, alla portata di tutti.