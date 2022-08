Le auto più vendute a luglio in Italia: la classifica

Fonte: iStock La classifica delle auto più vendute a luglio 2022 in Italia

Ormai da due anni e mezzo, esattamente da marzo 2020 – in corrispondenza dello scoppio della pandemia di Coronavirus – il mercato dell’auto in Italia (e in realtà in tutta Europa) ha subito un colpo grosso, vivendo una crisi senza precedenti. Varie vicende poi non hanno fatto altro che peggiorare la situazione.

Prima di tutte la mancanza di semiconduttori e microchip, indispensabili per la produzione, poi la guerra tra Russia e Ucraina e la scarsità di materie prime necessarie all’assemblaggio di nuovi veicoli, e i conseguenti ritardi nella produzione e nella consegna di nuove auto alla clientela. Insomma, un periodo non certo positivo per il mercato auto, che anche a luglio ha registrato un nuovo calo nelle immatricolazioni.

Luglio 2022: mercato auto Italia

La crisi energetica e gli effetti della guerra in Ucraina purtroppo non aiutano l’economia, gli incentivi per le vetture con fascia di emissioni tra 61 e 135 g/km sono terminati in pochissimo tempo, aggiungiamoci poi i ritardi nelle consegne: il mese di luglio è stato nuovamente pessimo per il mercato auto. Per il 13esimo mese consecutivo il bilancio è in rosso, le immatricolazioni di auto nuove sono state in tutto 109.580, segnando un -0,8% rispetto allo stesso mese del 2021 (con 110.514 unità vendute).

Facendo un calcolo dei primi sette mesi dell’anno, possiamo così notare un calo totale del 20,3% sullo stesso periodo (gennaio-luglio) del 2021: sono 793.856 immatricolazioni del 2022, contro 995.605 dell’anno scorso (con un pesante -35,8% sul periodo prima della pandemia, ovvero gennaio-luglio 2019).

Gli italiani preferiscono le auto a benzina

Le vetture con motorizzazione a benzina continuano a essere le più amate (e comprate) dagli italiani. Nel mese di luglio hanno infatti raggiunto la quota del 29,9%, contro il 27,3% del 2021. Non male anche le auto ibride, che continuano a crescere, registrando un buon 33,1% di quota, rispetto al 29,3% dello scorso anno. Le vetture elettriche invece scendono dal 4,6% al 3,3% di quota e le ibride plug-in dal 5,7% al 4,6%. Anche le auto diesel non se la passano bene, dal 22,8% di quota del 2021 scendono oggi al 20,7. Si mette male per le auto a GPL (dall’8,4% al 7,9%) e a metano (dal 2% allo 0,6%). In Italia sono state immatricolate anche 6 auto a idrogeno: 5 Hyundai Nexo e una Toyota Mirai.

La classifica delle auto a benzina più vendute

Nel mese di luglio 2022, secondo i dati dell’UNRAE, le auto a benzina più vendute sono state:

Citroen C3

Volkswagen T-Roc

Peugeot 208

Toyota Aygo X

Volkswagen T-Cross

Fiat 500X

Dacia Sandero

Volkswagen Taigo

Volkswagen Polo

Opel Corsa

Le auto diesel più vendute

La top ten delle vetture diesel, dalla prima alla decima posizione:

Fiat 500X

Fiat Tipo

Volkswagen T-Roc

Citroen C3

Jeep Renegade

Audi Q3

Mercedes GLA

Peugeot 3008

Alfa Romeo Stelvio

Audi A3

Le auto ibride più vendute

Grazie ai dati raccolti dall’UNRAE e alle classifiche stilate, sappiamo quali sono i modelli ibridi HEV preferiti dagli italiani a luglio 2022:

Fiat Panda

Lancia Ypsilon

Fiat 500

Toyota Yaris Cross

Ford Puma

Toyota Yaris

Nissan Qashqai

Kia Sportage

Ford Fiesta

Renault Captur

Le auto ibride plug-in più vendute a luglio 2022

La classifica delle vetture PHEV più vendute:

Jeep Compass

Jeep Renegade

Lynk & Co 01

Volvo XC40

Renault Captur

Audi Q3

Mercedes GLE

Cupra Formentor

Audi A3

MG EHS

Le auto elettriche di maggiore successo in Italia

E infine, sempre in base ai numeri raccolti dall’UNRAE, possiamo dire quali sono state le auto elettriche più vendute in Italia nel mese di luglio 2022: