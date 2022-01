Le auto più vendute in Italia nel 2021

Il peggior anno per il comparto dell’automotive è stato senza dubbio il 2020, non poteva andare altrimenti: con lo scoppio della pandemia di Covid-19, il conseguente lockdown, lo stop agli spostamenti e molte altre difficoltà ancora. Purtroppo però anche il 2021 non si è concluso con ottimi numeri per il mercato auto, anzi.

Un altro anno terribile, il mese di dicembre ha visto un totale di 86.679 immatricolazioni (ancor meno dello scorso anno, in cui erano state 119.454 le unità vendute nello stesso mese). Le auto immatricolate in tutto il 2021 in Italia sono state 1.457.952, con un +5,53% sul 2020 (1.381.496). Prima della pandemia di Coronavirus, nel 2019, in Italia sono state vendute più di 460.000 vetture in più. La situazione è drammatica.

Le cause della crisi

Il mercato auto non si riprende nemmeno quest’anno, oltretutto la crisi dei microchip è un altro dei problemi che si è aggiunto e aggrava una situazione già pesantemente compromessa. La produzione di nuovi veicoli rallenta e con essa anche le consegne ai clienti, che aspettano da mesi. E come se non bastasse, quest’anno purtroppo la Legge di Bilancio non prevede alcun incentivo. Lo abbiamo appreso di recente, la decisione del Governo ha lasciato automobilisti e associazioni di settore sconcertati: erano le uniche misure che, in un momento storico come questo, potevano aiutare il mercato auto ad aumentare le immatricolazioni e, oltretutto, potevano contribuire alla nota transizione energetica di cui ormai si parla da molto. Per ora però niente di fatto.

La Top 10 delle auto più vendute in Italia

Tra le dieci vetture preferite dagli italiani nel 2021 c’è ancora lei, in vetta alla classifica troviamo nuovamente Fiat Panda. Ormai abbiamo perso il conto dei mesi (e anni) in cui si è aggiudicata questo primato: non c’è dubbio, continua ad essere la preferita dagli italiani. Regina del mercato auto sin dal 2012, ormai quasi 10 anni. Seguono poi la sorellina Fiat 500, che oggi si presenta sia nella nuova versione elettrica, che nelle varianti con classici motori termici e ibridi, e Lancia Ypsilon al terzo posto: un podio completamente Stellantis.

Troviamo poi Jeep Renegade, sempre by Stellantis, che quest’anno verrà rilanciata dalla Casa dopo il restyling, poi è la volta di Toyota Yaris, Fiat 500X, Citroen C3, Dacia Sandero, Jeep Compass e infine Ford Puma chiude al decimo posto.

Qual è l’alimentazione preferita dagli italiani

Diesel e benzina continuano a perdere terreno, nel 2021 hanno detenuto il 22,6% e il 29,7% del mercato. Le auto a GPL scendono meno (quota 7,3%), quelle a metano calano al 2,1%. Le auto ibride sono ancora le protagoniste, che raggiungono quasi i numeri dei modelli a benzina: 437.731 immatricolazioni per queste ultime, contro le 427.924 unità vendute (in aumento del 288,8%) con motorizzazione hybrid. Buoni anche i numeri delle auto elettriche, con 67.542 ottengono un ottimo +538,6%.

UNRAE e Anfia commentano la situazione

Michele Crisci, Presidente dell’UNRAE, commenta il bilancio 2021: “L’Unrae ribadisce il forte sconcerto per la decisione delle Istituzioni di non assegnare nella Legge di Bilancio le risorse economiche necessarie per incentivare il mercato dell’auto con un piano triennale. Finora, le pur scarse risorse destinate hanno avuto un impatto positivo nel promuovere la mobilità elettrica".

Paolo Scudieri, Presidente di Anfia, la pensa in modo analogo: “Un anno indiscutibilmente difficile per il mercato dell’auto, apertosi in piena pandemia e ostacolato dai problemi di approvvigionamento e rincari delle materie prime, a cui si è affiancata una preoccupante crisi della logistica e, in tempi più recenti, un’impennata dei costi dell'energia. Purtroppo, inspiegabilmente, la Legge di Bilancio 2022 non prevede alcuna misura pluriennale di incentivazione all’acquisto di autovetture a zero e a bassissime emissioni né altre misure a supporto della graduale ripresa del comparto e, soprattutto, della transizione ecologica ed energetica che sta affrontando”.