Le auto più vendute a gennaio 2022

Nel mese di gennaio 2022, le immatricolazioni di vetture nuove in Italia sono state in tutto 109.008, anche quest’anno è partito purtroppo con il segno negativo, in calo del 19,7% rispetto a gennaio 2021. La crisi non è finita, anzi. Il mercato automobilistico si trascina ancora gli effetti della pandemia di Coronavirus, le incertezze sui piani della transizione energetica, la carenza dei semiconduttori che rallenta la produzione e le consegne di nuovi veicoli. Un contesto davvero difficile, in cui fare stime e previsioni per l’anno appena iniziato è davvero impossibile. Vediamo però quali sono state le dieci auto più vendute a gennaio 2022 secondo i dati elaborati da Unrae.

Le auto più vendute del segmento A

Il segmento delle citycar il mese scorso ha rappresentato il 16% del totale del mercato. Le immatricolazioni del segmento A sono state 17.108 rispetto alle 23.414 di gennaio 2021. In vetta c’è sempre lei, la Fiat Panda (qui il listino prezzi) con 9.466 unità vendute. Al secondo posto la sorellina Fiat 500 con 2.307 immatricolazioni. Terzo posto per Suzuki Ignis (1.238), seguono Kia Picanto (881), Hyundai i10 (820), Dacia Spring (656), Renault Twingo (318), Volkswagen up! (309) e Toyota Aygo (240) e Abarth 500 (232).

Segmento B: i modelli più venduti a gennaio 2022

Il segmento delle vetture compatte oggi è quello che registra i maggiori volumi di vendita, strategico quindi per i costruttori del settore. A gennaio ha infatti rappresentato il 44% delle vendite, con un totale di 47.527 immatricolazioni, comunque in calo rispetto allo scorso anno, in cui sono state 52.923. Dacia Sandero è la più venduta in Italia con 4.012 unità. Seguono Toyota Yaris Cross (3.243), Peugeot 2008 (2.411), Toyota Yaris (2.408), Volkswagen Polo (2.376), Renault Clio (2.308), Peugeot 208 (1.870) e Opel Mokka (1.647).

Le auto preferite dagli italiani del segmento C

In questa fetta di mercato troviamo le medie compatte e i SUV e crossover compatti, in continuo aumento sul mercato, con il 26% a gennaio 2022, 28.611 immatricolazioni in tutto (pesante calo sul 2021, in cui erano state 39.321). In vetta troviamo un’altra vettura Fiat, la 500X (qui le anticipazioni del restyling previsto nel 2022) con 2.468 unità, seguono Dacia Duster (2.415) e Jeep Compass sul podio (2.356). quarto posto perJeep Renegade (2.142), Peugeot 3008 al quinto (1.800), poi Ford Ecosport (1.466), Fiat Tipo (1.065), Volkswagen Golf (997), Volkswagen T-Roc e Hyundai Tucson (803).

Segmento D: le più vendute in Italia

Tra le medie-superiori l’auto più venduta il mese scorso è stata Ford Kuga, con 1.446 unità, sul podio ci sono anche BMW X1 (1.267) e Volkswagen Tiguan (890). Seguono Mercedes GLA (587), Audi Q5 (582), Toyota RAV4 (581), Alfa Romeo Stelvio (553), Skoda Octavia (464), BMW X3 (452) e BMW Serie 3 (368).

I modelli di lusso più venduti

Il peso relativo delle vetture di questo segmento (E) è molto basso rispetto al mercato, il 2% del totale. Le immatricolazioni sono state 1.920 in tutto, anche in questo caso in calo rispetto al 2021 (2.477). Mercedes GLE Coupé è l’auto di lusso più venduta a gennaio 2022, con 207 immatricolazioni, seguono Audi A6 (197), Mercedes GLE (183), Audi Q8 (158), Porsche Cayenne (148), BMW Serie 5 (148), BMW X5 (125,), Range Rover Sport (97), Volvo XC90 (85) e Mercedes Classe E (74).

Segmento F: le sportive e le ammiraglie più vendute

Arriviamo infine al segmento F, altra fascia di mercato che ovviamente pesa poco in termini di volumi, meno dell’1% del totale delle vendite, con 480 unità immatricolate. Porsche 911 è al primissimo posto nella top ten, la più venduta, con 155 immatricolazioni a gennaio 2022. Seguono Porsche Taycan (65) e Mercedes Classe S (37). Quarto posto per un altro modello Porsche, la Panamera (28), e in seguito troviamo Maserati Ghibli 825), Jaguar F-Type (23), Ferrari Roma (21), Ferrari F8 (15), Mercedes GT Coupé 4 (139) e Ferrari 296 (12).