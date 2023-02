Le auto più vendute in Europa: in testa c’è Dacia Sandero

Fonte: Ufficio Stampa Dacia L'auto più venduta in Europa a gennaio 2023: Dacia Sandero

La classifica delle auto più vendute in Europa nel mese di gennaio 2023 stilata da Jato Dynamics mostra un nuovo cambio al vertice. L’auto più popolare in assoluto è stata infatti la Dacia Sandero, con un totale di 20.836 immatricolazioni e un aumento del 18% delle vendite, soprattutto grazie agli ottimi risultati ottenuti nel nostro Paese e in Francia.

Durante tutto il 2022 Sandero è rimasta al secondo posto della classifica europea, dopo la Peugeot 208, che era sempre stata in vetta. Oggi sul secondo e terzo gradino del podio troviamo Volkswagen T-Roc e Toyota Yaris e un’altra vettura di Toyota arriva quarta in classifica: la Yaris Cross.

Quinto posto per Renault Clio, seguono poi la Dacia Duster, la Peugeot 208, la Fiat 500, la Opel Corsa e la Volkswagen Tiguan.

La più venduta è Dacia Sandero

Dacia Sandero è una delle auto di maggiore successo della Casa rumena, sin dal momento del suo lancio. L’apprezzamento da parte dei clienti europei continua, sia grazie alle sue linee e all’estetica apprezzabili, che grazie al prezzo.

Da sempre il marchio Dacia infatti è riconosciuto per i prezzi di listino low cost, alla portata di tutti. Aspetto che rappresenta un forte vantaggio competitivo, soprattutto in questo momento di incertezza economica che stiamo vivendo, così delicato. Il potere d’acquisto dei cittadini europei è calato parecchio negli ultimi anni, e vetture low cost non possono che fare la differenza sul mercato.

Jato Dynamics sottolinea che, tra le ultime auto lanciate sul mercato, quelle che al momento sembrano essere tra le più apprezzate in Europa sono Renault Austral (ci aveva molto colpito anche la pubblicità), Toyota Corolla Cross, MG 4, Mazda CX-60, Nissan X-Trail, Peugeot 408 e il SUV compatto Alfa Romeo Tonale.

La categoria preferita dai clienti europei

I SUV restano in vetta, le auto preferite sul mercato europeo secondo Jato, che analizza in tutto 27 Paesi. Le immatricolazioni di gennaio 2023 sono state in crescita dell’11% (907.000 in tutto), ma c’è ancora molto lavoro da fare per tornare ai livelli pre-Covid.

Gli esperti sottolineano: “Stiamo vedendo segnali positivi, ma non sufficienti per riportare il mercato nella posizione in cui si trovava prima che la pandemia lo colpisse. La realtà è che potremmo non vedere mai più quel livello di vendite”.

Sono soprattutto i SUV a trainare le vendite in Europa, in crescita del 14% e con una quota del 51,3%, per la prima volta rappresentano più di metà immatricolazioni di auto nuove in Europa. È il Gruppo Volkswagen a dominare il mercato delle auto a ruote alte in Europa, seguono poi Stellantis, Hyundai-Kia, Toyota e il Gruppo Renault. Anche i brand cinesi non sono da meno, e si impongono sul mercato europeo, che teme appunto l’invasione dei brand (immatricolazioni in aumento del 109%).

La situazione delle auto elettriche in Europa

Le auto elettriche non sono purtroppo tra le più apprezzate nel nostro continente, anzi. Al primo posto comunque troviamo Tesla Model Y, secondo gradino del podio per Dacia Spring, seguono Volkswagen ID.3, ID.4 e Fiat 500.

Jato Dynamics sottolinea quanto anticipato dall’ACEA nei giorni scorsi: la domanda di auto elettriche in Europa è parecchio rallentata. Le immatricolazioni sono aumentate del 14%, ma si è registrato un tasso di crescita decisamente inferiore al +29% che invece è stato registrato nell’intero 2022.