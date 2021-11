Auto più vendute: sul tetto d’Europa c’è una francese

Debutta nel 2013 e da quel momento registra un costante successo sul mercato auto, ma prima d’ora non era mai arrivata in cima alla classifica delle vetture più vendute in Europa. Di che modello stiamo parlando? Della francese Peugeot 2008, che domina la graduatoria del Vecchio Continente nel mese di ottobre 2021.

Sono state in tutto 18.836 le unità immatricolate, che segnano un buon +9% su ottobre 2020 (e addirittura un aumento del 33% rispetto allo stesso periodo del 2019). È così che il SUV Peugeot 2008 è per la prima volta dal lancio sul mercato la regina delle vendite europee. Grandiosa in generale la supremazia dei modelli del Gruppo Stellantis nei confronti di Volkswagen, lo scorso mese di ottobre.

C’è da dire che il SUV Peugeot 2008 non è una novità sul mercato. Per questo motivo non è così semplice spiegarne l’improvvisa impennata delle vendite, proprio ora. Secondo gli esperti del settore auto però, una delle motivazioni alla base di questo successo improvviso è legata alla crisi dei chip.

Una situazione molto grave di cui abbiamo già parlato, che sta mettendo a dura prova tutto il comparto, già segnato da una crisi profonda registrata lo scorso anno a causa del Covid e delle conseguenti chiusure. Mancano i semiconduttori indispensabili per la produzione di auto, le consegne di veicoli nuovi ai clienti sono in ritardo. Si tratta oltretutto di una variabile talmente imprevedibile da creare anche dei risultati di mercato difficile da pronosticare.

Per fare un esempio, Volkswagen ha registrato una diminuzione del 42% nella produzione, e così la Golf si allontanata dai primi dieci posti; stessa cosa che è successa anche alla Toyota Yaris, che in genere è sempre tra le auto più vendute in Europa. T-Roc, recentemente rinnovata, è l’unica della Casa di Wolfsburg che oggi vanta buoni numeri nelle vendite. Tra i modelli di Stellantis invece che finiscono nella Top 10 ci sono anche Fiat Panda, la solita icona tra le preferite in Europa, con Peugeot 208, Fiat 500 e Citroen C3.

Le unità immatricolate in tutto in Europa nel mese di ottobre 2021, secondo l’analisi di Jato Dynamics, sono state 790.652, con un calo del 30% rispetto a ottobre 2020 e del 34% su ottobre 2019. Il 46,8% sono stati SUV, i preferiti oggi sul mercato. Per quanto riguarda invece le tipologie di alimentazione, aumentano i modelli ibridi, ma il 55% restano le auto a benzina. Comunque, nella classifica generale, dopo Peugeot 2008, al secondo posto, c’è Renault Clio e al terzo Dacia Sandero.