Le auto più vendute in Europa: in testa c’è una tedesca

Torna in vetta al podio la reginetta della Casa Volkswagen, quella che tutto il mondo conosce e che ha da sempre un grandioso successo, sin dal momento del lancio della sua primissima generazione. Stiamo parlando di lei, la Golf, che a maggio 2021 torna ad essere la più venduta in Europa.

Arrivata lo scorso anno alla sua ottava generazione, Golf supera nuovamente la Toyota Yaris e la Peugeot 208, altre auto di grande successo negli ultimi anni, ed è ancora in cima alla classifica delle più vendute nel nostro caro e Vecchio Continente. E non parliamo solo di successo circoscritto a maggio 2021, grazie all’alto numero di vendite registrate appunto il mese scorso, oggi in realtà la Golf è al primo posto assoluto nelle vendite dei primi cinque mesi dell'anno.

La classifica è stata elaborata da Jato e sottolinea come i modelli più venduti in questi primi mesi del 2021 siano abbastanza altalenanti. Gli andamenti del mercato, d’altronde, non si sono ancora ben assestati, dopo la grande crisi del 2020, dovuta al Covid-19 e al conseguente lockdown generale. Nel segmento B Fiat 500, Toyota Yaris e Renault Clio continuano su buoni numeri, mentre invece Peugeot 208, dopo il brillante periodo, registra un calo dopo i brillanti mesi di febbraio e aprile.

Tutte le auto sono ovviamente in ripresa rispetto al 2020 disastroso, anche se chiaramente i dati restano ancora bassi rispetto al 2019, ci vuole tempo. Volkswagen Golf non si smentisce e torna in vetta, nonostante i tempi siano cambiati anche per la reginetta, oggi infatti la concorrenza interna al marchio la penalizza di più rispetto al passato. I SUV T-Roc, Tiguan e T-Cross, con dimensioni simili e listini vicini a quello della Golf, destabilizzano un po’ il primato sempre detenuto dalla stessa.

Volskwagen T-Roc, in effetti, registra un buon quarto posto tra le auto più vendute a maggio 2021 ed è settima nella classifica gennaio-maggio 2021. Anche Tiguan e T-Cross raggiungono buoni risultati. Non male anche per le ibride, la loro presenza sul mercato cresce, il podio a maggio è composto da Ford Kuga al primo posto, Peugeot 3008 al secondo e Volvo XC40 al terzo. Tesla Model 3 invece continua ad essere l’auto elettrica più venduta in Europa, con 8.762 unità vendute a maggio.