Auto più vendute in Europa: al comando un’elettrica

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: 123RF Le auto più vendute in Europa nel 2023: in cima c'è Tesla Model Y

Il mercato auto è in debole ripresa. Purtroppo sono tanti gli avvenimenti che negli ultimi tre anni ne hanno sconvolto gli equilibri. Tutto è iniziato a peggiorare con l’avvento della pandemia di Covid, il conseguente lockdown e la chiusura delle attività commerciali, che hanno portato purtroppo molte persone a perdere il lavoro o avere comunque un potere d’acquisto molto basso.

Con l’obbligo di stare a casa e un budget ridotto – per alcuni addirittura “inesistente” – la macchina era diventata paragonabile a un bene di lusso, non di certo indispensabile da comprare in quel periodo. Poi si sono susseguiti la crisi delle materie prime e dei microchip, che ha fatto calare notevolmente il numero di auto prodotte e aumentare i tempi di attesa per chi compra la vettura nuova, la guerra in Ucraina, l’aumento dei prezzi della benzina e del diesel e molti altri fattori.

Oggi sembra che pian piano la situazione del mercato europeo si stia riprendendo. E allora, quali sono le auto più vendute? Vediamo la classifica di Jato Dynamics.

La più venduta è un’elettrica

Il primo posto della classifica di Jato Dynamics è occupato oggi (numeri di febbraio 2023) da Tesla Model Y, che spodesta la Dacia Sandero, più venduta a gennaio 2023. Ed è così che il SUV americano a zero emissioni supera la compatta rumena, anche se di sole 15 unità, proprio per un soffio.

La classifica

Terza posizione nella graduatoria per Peugeot 208, con 16.180 vendite (+10% rispetto a febbraio 2022). Seguono poi al quarto posto Volkswagen T-Roc, al quinto Opel Corsa, Toyota Yaris Cross in sesta posizione, Dacia Duster in settima, ottavo posto per Fiat 500, nono per Volkswagen Golf e chiude la top ten Skoda Octavia.

Tesla Model Y in prima posizione indica che oggi le vetture elettriche stanno trainando l’intera domanda europea. Le immatricolazioni totali dei veicoli BEV infatti sono aumentate del 12% a febbraio, le unità vendute sono più di 900.000.

A cosa si deve la crescita dei modelli elettrici

Secondo gli analisti di Jato Dynamics l’aumento delle vendite di auto elettriche è dovuto a offerte sempre più competitive e a una minor ansia da autonomia da parte dei clienti.

Jato rivela una novità: “La Norvegia non contribuisce più alla crescita delle BEV in Europa, nonostante sia stata per molti anni all’avanguardia del settore”. I dati lo confermano: nel mese di febbraio il Paese scandinavo è stato superato da Germania, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi.

Le previsioni degli esperti di Jato parlano chiaro, il 2023 potrebbe essere un anno da record per Model Y: “Se la tendenza continuerà, entro la fine di quest’anno Tesla Model Y potrebbe assicurarsi un posto nella top 10 delle auto più vendute in Europa”.

E per quanto riguarda l’andamento del mercato europeo, gli analisti purtroppo al momento non sono molto positivi: “Mentre persistono grandi problemi strutturali, finora i risultati del 2023 indicano che i consumatori stanno rispondendo positivamente a più offerte competitive sul mercato. Tuttavia, l’aumento dei tassi di interesse – destinato a colpire il mercato nei prossimi mesi – potrà rendere più difficile l’accesso ai finanziamenti per i consumatori, con un potenziale impatto sulle decisioni d’acquisto”.

Gli analisti di Jato concludono: “L’ingresso di veicoli cinesi in Europa non sta avvenendo così rapidamente come molti si aspettavano. Evidentemente, i cinesi devono lavorare di più su modelli e piani di produzione e marketing prima che i loro marchi possano espandersi con successo nella regione”.