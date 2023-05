Le auto più vendute in Europa ad aprile 2023

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa La classifica delle auto più vendute in Europa ad aprile 2023: in vetta Dacia Sandero

Rispetto al mese di aprile del 2022, lo stesso periodo di quest’anno ha visto un aumento delle immatricolazioni di auto pari al 16%, le unità immatricolate in tutto in Europa sono state 960.191. Si è concluso quindi il nono mese consecutivo di crescita per il mercato europeo.

Felipe Munoz, Global Analyst di JATO Dynamics, ha commentato: “Questi risultati sono direttamente correlati all’allentamento delle pressioni sulla catena di fornitura, che ha aumentato la disponibilità di nuove auto. Inoltre, la domanda ha continuato a crescere in risposta alla spinta degli OEM ad ampliare la loro offerta di veicoli elettrici”.

La classifica

Secondo i dati della JATO, Dacia Sandero è stata l’auto più venduta in assoluto ad aprile 2023 in Europa, con un totale di 18.659 immatricolazioni, in aumento del 44%. L’utilitaria tanto apprezzata per il suo stile e per il suo rapporto qualità/prezzo è stata l’auto più venduta in Belgio e in Irlanda e la seconda in Portogallo e in Spagna. E non è tutto, perché la Casa rumena ha ottenuto anche un ottimo risultato con la sua Jogger, che ha registro il 147% di aumento nelle immatricolazioni, con 7.237 modelli venduti, che hanno senza dubbio contribuito ad aumentare il volume del brand sul mercato, pari oggi al 44%.

Si aggiudica la seconda posizione della classifica delle auto più vendute in Europa ad aprile la Volkswagen T-Roc, con 16.746 immatricolazioni, mentre il terzo posto è occupato dalla Opel Corsa – appena proposta nella sua nuovissima variante per il 2023 – con 16.578 immatricolazioni in tutto, in aumento del 40%. Quarto posto in classifica, appena fuori dal podio, per Renault Clio, quinto per Peugeot 208, non male anche per Fiat e Abarth 500, al sesto posto della graduatoria.

Seguono Toyota Yaris Cross, Volkswagen Golf, Dacia Duster, e chiude la Top Ten la Skoda Octavia. Tesla Model Y arriva in 17esima posizione, con 10.600 immatricolazioni. È la stessa auto che si trova al vertice della classifica delle auto elettriche più vendute, con 10.553 unità. E non dimentichiamo inoltre che la vettura di Elon Musk è stata anche l’auto più venduta al mondo nel primo trimestre del 2023, con 267.200 immatricolazioni in tutto.

Interessante anche il buon numero di vendite di Renault Austral, appena lanciato dalla Casa, che ha immatricolato 6.135 unità, buone anche le 4.174 immatricolazioni di MG 4, le 3.235 unità dell’Alfa Romeo Tonale e le 2.355 BMW iX1 vendute.

I brand di successo in Europa

Tra i vari marchi sul mercato europeo, quello che ha segnato il più alto numero di immatricolazioni in Europa nel mese di aprile è stato Volkswagen, con 105.669 unità vendute, seguito da Audi e Toyota. Il Gruppo Volkswagen è in vetta alla classifica delle auto elettriche (BEV) più vendute nel Vecchio Continente, con un aumento delle immatricolazioni del 98%.

Non va male anche per Stellantis, leader nella transizione energetica, che guadagna la seconda posizione in graduatoria, tra i marchi di maggiore successo in Europa. Insieme al Gruppo Volkswagen e Geely è tra i migliori costruttori.

Il 3,4% delle vendite di nuove auto è rappresentato dai marchi cinesi, con poco meno di 32.000 immatricolazioni. Munoz ha commentato: “In contrasto con la narrativa emergente, le Case automobilistiche cinesi stanno guadagnando terreno meno rapidamente di quanto molti abbiano previsto. Mentre gli analisti hanno previsto un calo più drammatico della domanda, rimane la necessità di aumentare la consapevolezza e spostare le percezioni affinché questi veicoli diventino popolari tra i consumatori”.

Continua infine la crescita dei SUV, il mese scorso le immatricolazioni in Europa hanno totalizzato poco più di 492.000 unità e una quota di mercato record del 51,3%. I SUV più venduti sono stati Volkswagen T-Roc, Toyota Yaris Cross, Dacia Duster, Kia Sportage e Hyundai Tucson.