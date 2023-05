Quali sono le auto più vendute al mondo

Secondo l’analista globale di JATO, Felipe Munoz, il calo del 2022 è da attribuire essenzialmente a due fattori chiave: prima di tutto l’interruzione della catena di fornitura e la carenza di semiconduttori in Nord America e in Europa – che da tempo ormai porta a un rallentamento nelle consegne e una riduzione della disponibilità di nuovi veicoli. In secondo luogo c’è la guerra in Ucraina, che contribuisce purtroppo al declino. A seguito delle sanzioni, il mercato russo soffre parecchio, e il calo delle vendite registrato è pari al 59% (1 milione di unità circa). Il mercato sta diventando sempre più dipendente dagli importatori, il ritiro dei brand occidentali favorisce la Cina , che amplia infatti la sua presenza nel mercato automobilistico russo, lo dimostrano i dati.

In India invece la domanda è aumentata del 24%, raggiungendo un nuovo record di 4,37 milioni di unità registrate, che hanno permesse al Paese di superare il Giappone e diventare il terzo mercato automobilistico più grande del mondo. Nonostante l'aumento dei volumi, sono stati venduti solo 3,1 veicoli ogni 1.000 abitanti, il valore più basso tra i primi 25 maggiori mercati di veicoli.

Incentivi finanziari, misure post-pandemia e benefici hanno contribuito a stimolare la domanda in Medio Oriente. Le nuove immatricolazioni nei sei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo hanno raggiunto 2,75 milioni di unità, il 46% del totale regionale. Samir Sawalhi, Vicepresidente di JATO Dynamics Middle East, ha commentanto: “Il Medio Oriente sembra destinato ad assumere un ruolo più significativo nell'industria automobilistica globale. L'Arabia Saudita, 19esimo mercato automobilistico più grande del mondo, mira a diventare un hub per la produzione di veicoli elettrici con investimenti che dovrebbero raggiungere i 50 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni”.

Nel mercato africano i volumi sono aumentati del 5,5% a 1,15 milioni di unità, anche grazie all’aumento del 14% delle immatricolazioni in Sud Africa, il più grande mercato del continente, che rappresenta il 44% del totale.

Il boom delle auto elettriche

Il volume totale di auto elettriche vendute nel mondo nel 2022 è aumentato del 66% per un totale di 7,37 milioni di unità. La quota di mercato globale dei BEV è passata dal 5,5% nel 2021 al 9,3% nel 2022. Solo la Cina e l'Europa si sono assicurate una quota di mercato a due cifre, con il 15,6% e il 12,2%.

Secondo Felipe Munoz il boom dei veicoli elettrici (registrato anche in Italia già nel primo trimestre del 2023) è destinato a durare. I governi nel mondo continuano a offrire incentivi e incoraggiare i consumatori a rinnovare il parco auto con mezzi BEV, mentre i prezzi medi sono diminuiti grazie all'introduzione di modelli più convenienti da parte degli OEM (Original Equipment Manufacturer).

Hong Kong ha registrato il più alto aumento della quota di mercato: dal 24,4% nel 2021 al 53,1% del 2022, ma la Norvegia continua a stabilire lo standard per l'adozione di veicoli elettrici a livello globale; l'anno scorso, il 71% dei veicoli leggeri immatricolati nel Paese era BEV.

La Cina si fa strada per diventare il più grande mercato mondiale in termini di volume, rappresentando il 53% delle vendite globali. Il suo successo è dovuto a tempi di attesa più brevi per i BEV e a un’offerta molto ampia e variegata per i consumatori: nel 2022 sono stati lanciati 15 nuovi brand in Cina.

I marchi di maggiore successo a livello globale

Nel 2022, Toyota è stata tra i brand OEM (produttore di apparecchiature originali) più venduti al mondo, rappresentando 13 nuovi veicoli leggeri su 100 acquistati. Il marchio ha incrementato la sua quota di mercato globale di 0,3 punti grazie agli ottimi risultati in Cina. Risultati raggiunti grazie all’ampia offerta di Toyota sia su modelli ibridi che su SUV, i segmenti più venduti e apprezzati a livello globale.

Possiamo dire infatti che Toyota lo scorso anno è riuscita a superare il Gruppo Volkswagen, diventando il produttore di SUV più venduti al mondo. Secondo posto nella classifica, come nel 2021, per il Gruppo Volkswagen, che registra comunque un calo dei volumi del 10%, perdendo 0,7 punti di quota. In Cina - secondo mercato più grande per il produttore – la concorrenza locale ha fatto scendere il numero di vendite del 6%, ma VW resta il primo OEM sia in Cina che in Europa.

Terzo posto nella classifica delle auto più vendute al mondo per i modelli dell’alleanza Hyundai-Kia, con una forte posizione di mercato in Corea, India, Nord America ed Europa. Vanta una distribuzione delle vendite relativamente capillare, con il 71% delle vendite globali che copre 4 regioni. Segue Stellantis, al quarto posto con le sue vetture – tra le più amate in Italia ed Europa – che registra nel 2022 un volume totale di 5,8 milioni di unità, in calo del 10%.

Anche in Europa Stellantis vede un calo delle vendite pari al 14%, a causa di rallentamenti dovuti a problemi nella catena di approvvigionamento, che chiaramente provocano ancora oggi ritardi nella consegna di nuove auto e una carenza nella disponibilità dei veicoli. Nonostante la situazione globale non sia brillante, Stellantis è stato l'OEM più venduto in America Latina. General Motors chiude invece la top 5, con un totale di 4,6 milioni di unità vendute nel mondo, con Chevrolet che rappresenta il 62% del totale.

L'OEM in più rapida crescita nel 2022 è stato il marchio cinese BYD, che conosciamo ormai bene, che ha guadagnato 1,5 punti della quota di mercato globale grazie alla sua forte offerta in tutti i segmenti principali e alla gamma di veicoli elettrici molto competitiva. BYD segue Tesla come secondo produttore di BEV più venduto al mondo, con un aumento dei volumi pari addirittura al 184% nel 2022.

Le auto elettriche più vendute al mondo

Secondo i dati JATO Toyota RAV4 e Toyota Corolla Sedan sono le auto elettriche più vendute al mondo, le tradizionali best seller, al terzo posto troviamo poi Tesla Model Y.

Fonte: JATO Dynamics

Quarto posto della classifica per Honda CR-V, altre tre Toyota prendono posto nella top ten globale (Camry in quinta posizione, Hilus in sesta e Corolla Cross in ottava). Settimo posto per Nissan Sentra, nono per Ford F-150 e chiude la top ten delle auto più vendute al mondo Tesla Model 3.