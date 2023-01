Le auto più vendute del 2022 in Italia: scopri quali sono

Come ogni anno, a gennaio ci ritroviamo a tirare le somme dell’anno appena terminato. Purtroppo il 2022 appena trascorso non è stato un anno facile, ma anzi disseminato di difficoltà.

Abbiamo assistito a rincari continui della benzina (chissà cosa succederà nel 2023) ma anche delle bollette e di molti altri beni e servizi. In ogni caso, per quanto riguarda il settore auto, grazie alle classifiche stilate dall’UNRAE, sappiamo quali sono state le vetture di maggiore successo nel 2022, le più vendute e apprezzate dalla clientela italiana. Vediamo la Top Ten.

Le auto più vendute in Italia

Al decimo posto della classifica troviamo Peugeot 208, con un totale di 25.826 immatricolazioni. Anche il 2021 era stato splendido per la piccola della Casa del Leone, che si conferma ancora una volta come una delle auto più amate nel Bel Paese.

Segue poi Toyota Yaris Cross, al nono posto della classifica delle auto più vendute in Italia nel 2022, con 26.023 immatricolazioni. Modello che ha vinto il titolo di World Urban Car. Lanciata nel 2021, la Toyota Yaris Cross viene sviluppata per seguire le esigenze dei clienti europei e rappresenta il perfetto connubio tra la ricca esperienza e il know-how di Toyota nella progettazione di auto da città e SUV.

Ottavo posto della Top Ten occupato da Toyota Yaris, che vende 27.813 unità in Italia nel 2022. Una vera e propria icona, è il modello che ha segnato la storia del brand in Italia, commercializzata oggi nella sua nuova variante. Dall’introduzione nel 1999 il successo continua, Yaris è un modello vincente, che può essere definito un brand nel brand.

Ford Puma al settimo posto, vende 29.477 unità. È il crossover di ispirazione SUV della Casa dell’Ovale Blu, in grado di coniugare un design degli esterni dalle linee sinuose, la maggior capacità di carico della categoria e presente a listino anche con l’innovativa motorizzazione EcoBoost Hybrid.

È la volta di Jeep Renegade, con un totale di 29.953 immatricolazioni, è al sesto posto tra le auto più vendute in Italia nel 2022. Oggi il grande successo del modello è dovuto alla variante 4xe, che costituisce una tappa fondamentale per l’elettrificazione della Casa confluita in Stellantis.

A metà classifica, al quinto posto, troviamo un’altra icona: Citroen C3, con 31.878 unità vendute. Il modello a listino oggi aggiunge all’energia del design e al comfort dell’abitacolo una vasta serie di sistemi elettronici di assistenza alla guida, per la massima sicurezza. L’auto mostra un design moderno, in grado di esprimere quella personalità così frizzante che anche nelle generazioni precedenti ne ha decretato il grande successo commerciale. A un passo dal podio ecco Dacia Sandero, 33.922 unità vendute, uno dei modelli in assoluto più apprezzati sul mercato.

Il podio

Ed eccoci qui: quali sono le tre auto più vendute in Italia nel 2022? Al terzo posto c’è la Fiat 500, con 33.996 immatricolazioni. Il primato continua anche nel 2022, e insieme a lei c’è anche Lancia Ypsilon, con 40.970 unità vendute. Il podio è totalmente Stellantis, visto che al primo posto c’è sempre lei: Fiat Panda, l’auto più venduta in assoluto in Italia, con 105.384 immatricolazioni in tutto.

Nei giorni scorsi abbiamo parlato proprio della leadership del Gruppo Stellantis, che nell’anno appena concluso è stato incoronato come leader in Italia nel mercato dei veicoli LEV, quelli a basse emissioni con la spina.