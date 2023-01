È lei l’auto più venduta in Europa nel 2022

Fonte: Ufficio Stampa Peugeot La classifica delle auto più vendute in Europa nel 2022

Le difficoltà del settore automobilistico non sono un segreto, anzi. Quello delle auto è un mercato che, sin dal 2020 – con l’arrivo della pandemia di Coronavirus – vive grandi disagi, dovuti al lockdown prima, alla crisi dei microchip e semiconduttori poi.

Si sono aggiunti poi la guerra tra Russia e Ucraina e – non da meno – il caro benzina e il caro energia, che hanno causato un calo del potere d’acquisto da parte dei cittadini. Per questo il mercato delle auto usate ha visto una gran crescita, a discapito delle grandi Case automobilistiche.

Il 2022 non è stato del tutto positivo per il settore, anzi. Si è registrata una lenta ripresa, è vero, ma comunque un calo delle immatricolazioni, pari al 4,1%. Le immatricolazioni di auto elettriche sono cresciute nel continente e le compatte continuano a essere le auto più vendute e scelte dalla clientela europea. Vediamo qual è stato il modello di maggiore successo nel 2022.

Le auto più vendute in Europa: la classifica

Come abbiamo detto, il 2022 ha visto un leggero calo delle immatricolazioni, ma un aumento del parco auto elettriche e ibride, in particolare le elettriche sono state le più vendute nelle classifiche dell’ultimo trimestre dell’anno appena concluso. La Tesla Model Y (i prezzi in Italia oggi) è stata l’auto più venduta in Europa nel mese di novembre.

Per quanto riguarda la classifica delle auto più vendute nel Vecchio Continente, al decimo posto troviamo Toyota Yaris, modello iconico e storico, che ha totalizzato 140.270 immatricolazioni nel 2022. Abbiamo visto nei mesi scorsi anche le sue nuove versioni Cross e GR Sport, anch’esse oggi molto apprezzate dai clienti.

Nono posto della graduatoria per Dacia Duster, con 142.357 unità vendute in tutto. Una vettura molto amata, che negli anni si è guadagnata l’apprezzamento dei clienti di tutta Europa, grazie alle migliorie estetiche e al prezzo low cost. Ottava posizione per Opel Corsa, primo modello del Gruppo Stellantis che appare in classifica, con 146.114 immatricolazioni. Renault Clio invece si aggiudica la settimana posizione tra le auto più vendute in Europa nel 2022, con un totale di 147.73 unità vendute, vettura iconica e molto apprezzata ormai da anni, oggi a listino anche nella sua versione elettrica, anch’essa di successo.

Best seller nella categoria delle utilitarie è la Toyota Corolla, che guadagna la sesta posizione in questa graduatoria, acquistata in 148.817 unità in Europa nel corso del 2022. Seguono poi la Hyundai Tucson, al quinto posto tra le auto più vendute, con 151.998 immatricolazioni totali, e la Golf al quarto, storica reginetta della Casa Volkswagen, che noi tutti conosciamo e che è una delle auto più amate e vendute in assoluto sin dal lancio della sua primissima generazione. Nel 2022 colleziona un totale di 154.114 immatricolazioni.

Le auto più vendute in Europa: il podio

Al terzo posto della classifica delle auto più vendute in Europa nel 2022 troviamo la Dacia Sandero, con un totale di 162.247 immatricolazioni. La strategia del marchio è quella di proporre modelli low cost, caratterizzata da un ottimo rapporto tra la qualità e il prezzo ed è molto apprezzata dalla clientela sin dal lancio dei primissimi modelli.

Secondo gradino del podio per Volkswagen T-Roc, con 165.887 unità distribuite nel Vecchio Continente. Conosciamo tutti il crossover tedesco, apprezzato dal pubblico sin da subito, con risultati eccezionali.

E infine, “rullo di tamburi”, qual è stata l’auto più venduta in Europa nel 2022? Quella in assoluto più apprezzata: in vetta alla classifica c’è la nuova Peugeot 208, con circa 220.000 immatricolazioni totali. Un’auto dal carattere forte, estremamente personale, che trasmette modernità ed energia. Dinamica e sportiva, senza eccedere.