L’auto più veduta in Europa a ottobre 2022

Fonte: Ufficio Stampa L'auto più venduta in Europa a ottobre 2022

Il settore automobilistico sta vivendo un momento di lenta ma importantissima ripresa, dopo anni di crisi segnati da numeri troppo bassi per le immatricolazioni – a livelli mai visti prima – a causa del Covid-19 (la pandemia ha bloccato tutto) e delle conseguenze che ha portato, tra cui la carenza di microchip e materie prime, oltre al calo repentino del potere d’acquisto da parte dei cittadini.

Abbiamo visto infatti un’impennata nelle vendite delle auto usate, con un conseguente aumento dei prezzi dei modelli di seconda mano, e ora finalmente – pian piano – il mercato sta cercando di riprendersi. Non è facile, ma c’è tutta la volontà dei brand che vogliono rimettersi in gioco.

L’auto più amata dagli utenti europei

In un mercato in ripresa, qual è l’auto che colleziona il maggior numero di immatricolazioni in Europa? La Peugeot 208, reginetta delle vendite nel Vecchio Continente nel mese di ottobre 2022. Il modello ha infatti venduto in tutto 17.075 unità, con una crescita pari al 23% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Niente male quindi per la best seller della Casa del Leone.

Le auto più vendute

Sul podio segue la Volkswagen Golf, che si stacca di pochissimo dalla 208 (auto simbolo di eccellenza e novità), vendendo 17.038 esemplari in tutto in Europa a ottobre 2022. Al terzo posto c’è un’altra protagonista del segmento B, una delle vetture preferite – da tempo tra le più vendute nel Vecchio Continente – stiamo parlando della Dacia Sandero, che ha immatricolato 16.147 unità. Appena fuori dal podio, per una differenza minima di sole 30 unità, la Fiat 500, con 16.117 immatricolazioni, anche lei una delle preferite di sempre.

Fonte: Ufficio Stampa

Dobbiamo dire che Peugeot 208 ha staccato concorrenti molto importanti e di successo sul mercato automobilistico europeo, come per esempio la Toyota Yaris, che sappiamo essere molto apprezzata, e che si è posizionata al quinto posto della classifica delle vetture più vendute a ottobre 2022, con 16.039 immatricolazioni.

La Top 10 in Europa

Come abbiamo detto, appena sotto al podio – per pochissimo – c’è Fiat 500 con 16.117 unità, che arriva appunto al quarto posto, sommando le versioni con motore termico e le elettriche, con un aumento del 24% sulle vendite, rispetto a ottobre 2021.

Toyota Yaris e Yaris Cross, che arrivano rispettivamente quinta e nona, segnando un ottimo incremento delle vendite rispetto allo stesso mese dello scorso anno: +141% e +165%, niente male. In calo, ma al settimo posto, troviamo invece la Renault Clio, con un -8% e 13.167 unità vendute. Il sesto posto è occupato dalla Volkswagen T-Roc, altra auto molto amata dalla clientela europea, con 13.378 immatricolazioni a ottobre 2022. Ci sono poi Citroen C3 all’ottavo posto (12.248 unità vendute), e in decima posizione Opel Corsa, con un totale di 11.560 immatricolazioni a ottobre 2022, e un leggero +1% su ottobre 2021.

Facendo una panoramica delle motorizzazioni scelte, vediamo crescere l’interesse in Europa per le vetture elettriche e ibride plug-in, che registrano una crescita totale del 15% rispetto allo stesso mese del 2021. Nel dettaglio vediamo un +15% per i modelli a zero emissioni, e un +13% per le plug-in. In vetta alla classifica delle elettriche più vendute a ottobre c’è la Volkswagen ID.4, seguono la sorellina ID.3 e la Fiat 500 elettrica, di cui abbiamo tanto parlato. Ford Kuga invece è l’auto ibrida plug-in più venduta in Europa, seguono Hyundai Tucson e Lynk & Co 01.