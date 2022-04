Non è la prima volta che ne parliamo, purtroppo infatti il numero dei furti d’auto in Italia è sempre molto (e anche troppo) alto e si tratta di una problematica che non riesce a trovare soluzione. Le vetture rubate nel nostro Paese lo scorso anno sono state in tutto circa 75.470 (auto più, auto meno), con una crescita dello 0,63% rispetto al 2020.

Il centro e il sud Italia sono state le regioni più colpite dai malviventi esperti in furti d’auto, è quello che si evince dai dati ufficiali della Polizia Stradale inerenti ai numeri del 2021, che sono stati elaborati dalla società Viasat, nota per essere uno dei maggiori installatori di antifurti satellitari nel nostro Paese.

La classifica delle auto più rubate in Italia

I dieci modelli di auto preferiti dai ladri nel nostro Paese sono, come sempre, anche quelli che gli automobilisti amano maggiormente: si tratta infatti delle vetture più vendute e più popolari di sempre. Al primo posto c’è sempre lei, la Fiat Panda, e seguono altre due auto della Casa torinese, la 500 e la Punto, in tutte le sue variazioni.

A seguire nella Top Ten delle auto più rubate in Italia durante il 2021, dopo il podio che abbiamo appena annunciato, arriva un altro modello molto famoso nel Bel Paese, la Lancia Ypsilon, che giunge a un totale di quasi 3.000 unità “vittime” di furto. Smart ForTwo è invece in quinta posizione, la piccola due posti della Casa, tanto apprezzata sin dal suo lancio, oggi in versione totalmente elettrica.

Sesto posto per la Volkswagen Golf, la reginetta del brand, una delle auto più amate e vendute in Europa, sin dalla sua prima edizione (è arrivata oggi all’ottava generazione). Al settimo posto poi c’è la Renault Clio. Se guardiamo bene, ci rendiamo conto che si tratta di vetture che abbiamo visto anche nelle classifiche delle auto più vendute nel 2021 in Italia.

Gli ultimi posti della Top Ten

E quali saranno i modelli meno apprezzati dai ladri, ma che rientrano comunque in questa “triste” classifica delle auto più rubate nel Bel Paese? La Ford Fiesta è in ottava posizione, e Opel Corsa la segue, posizionandosi al nono posto. Ma volete sapere qual è il modello che stupisce più di tutti nella Top Ten italiana? La Fiat Uno, una vettura che ha ormai 30 anni di vita. Eppure, secondo i dati raccolti dalla Polstrada, nel 2021 le unità rubate di questa splendida icona anni Ottanta sono ben 559.

C’è da dire, lo ricordiamo per l’ennesima volta, che il parco auto circolante in Italia è molto anziano, e lo abbiamo già sottolineato in differenti occasioni. L’Italia è il Paese con le auto più datate, l’età media è di 11,8 anni, secondi i dati dell’UNRAE. E questo non è cambiato nemmeno negli ultimi anni, con le varie campagne, gli sconti, gli incentivi su auto ibride e elettriche. Niente da fare, i bonus hanno senza dubbio spinto il mercato (che vive una grande crisi) e continueranno a farlo, ma non bastano.

Ma le auto rubate vengono poi ritrovate, in Italia, o spariscono per sempre? La percentuale dei mezzi ritrovati nel 2021 è stata pari al 37%: questo significa che su 75.000 vetture circa, in tutto 28.000 sono state recuperate.