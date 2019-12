Uno studio rivela le auto più green e le più efficienti

editato in: da

Quali sono le auto elettriche più economiche del 2019

Il sito di comparative carinsurancecompanies.com ha condotto e pubblicato di recente uno studio intitolato “Fuel Economy Trend” che ha tenuto conto dell’analisi fatta su dieci anni di informazioni che sono state fornite dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti.

La ricerca è stata effettuata per capire come è cambiata l’efficienza nell’utilizzo del carburante negli Stati Uniti prendendo in considerazione le emissioni serra e la pulizia dell’aria. Quello che gli esperti si sono chiesti per concentrarsi sulla loro analisi è se i veicoli oggi siano diventati davvero più efficienti e ‘amici’ del clima.

Le auto elettriche sono state comparate con quelle tradizionali, secondo quanto dichiarato, “Calcolando il numero di miglia che il veicolo può percorrere usando una quantità di carburante con la stessa somma di energia di un gallone di benzina, i produttori possono scoprire le miglia per gallone equivalenti a quelle della benzina, chiamate anche MPGe. Considerando che un veicolo elettrico mediamente rilascia le stesse emissioni di un veicolo da 80 MPG, le auto elettriche impattano significativamente i livelli medi di MPG”.

Si può sintetizzare il report completo in alcuni punti fondamentali, visto che i dati raccolti sono tantissimi. Da quello che emerge l’efficienza nell’uso del carburante è aumentata da 20.0 a 26.5 MPG negli ultimi dieci anni. Pare anche che tra le peggiori dieci Case auto in ambito di inquinamento dell’aria e emissioni serra ci sono Dodge e Infiniti. Le auto elettriche invece sono le più efficienti, i migliori marchi sono Hyundai, Chevrolet e Volkswagen.

Hyundai tra l’altro è anche uno dei brand più green, anche se effettivamente al primo posto c’è Tesla, che è in assoluto il marchio più eco-friendly. Chi invece realizza auto di lusso o sportive ovviamente ottiene i peggiori risultati.

Entro i prossimi 20 anni comunque pare che praticamente più del 50% di tutte le auto in circolazione sul nostro pianeta saranno elettriche e per la natura e il clima la notizia è ottima. Ormai infatti stiamo assistendo all’elettrificazione di praticamente tutte le auto in gamma di qualsiasi Casa, come abbiamo visto nei giorni scorsi Ferrari invece rallenta e non è ancora pronta a realizzare la sua prima auto elettrica, potrebbe arrivare infatti non prima del 2025. La prima hypercar ibrida SF90 Stradale invece è pronta ad arrivare anche sul mercato italiano.