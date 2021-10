Le cinque auto più costose al mondo

Passando al setaccio i listini e i configuratori di tutto il mondo, è stata stilata la classifica delle auto più costose del pianeta. Per realizzare la graduatoria, sono state prese in considerazioni solamente vetture nuove: nella top 5 figurano ben due modelli firmati Bugatti.

Al quinto posto nella speciale classifica delle auto più costose di tutto il mondo c’è la Bugatti Centodieci da 8 milioni di euro. Questo modello venne presentato de anni fa come omaggio alla supercar degli anni ’90, l’iconica EB110: la Casa automobilistica francese ne ha prodotti solamente dieci esemplari, tutti venduti.

Scorrendo la graduatoria di una posizione, al quarto posto troviamo un’altra Bugatti: si tratta della La Voiture, una delle supercar presenti all’interno della straordinaria collezione di auto di Cristiano Ronaldo, attaccante portoghese che in estate ha lasciato la Juventus per tornare al Manchester United.

La Bugatti La Voiture riprende le linee della mitica Type 57 SC Atlantic anni ’30: sotto il suo cofano pulsa un motore 8 litri a 16 cilindri derivato dalla Chiron, capace di sprigionare 1.500 Cv di potenza e 1.600 Nm di coppia. Il costo della La Voiture è di 11 milioni di euro.

Gradino più basso del podio e medaglia di bronzo per la Rolls-Royce Sweptails, auto super lusso ispirata alle Rolls del passato, con elementi unici e una vetratura davvero generosa. Per il modello in questione servono 13 milioni di euro: tanto ha sborsato un anonimo miliardario per averla nel suo personalissimo garage.

I prezzi salgono di pari passo con le posizioni della classifica: al secondo posto troviamo la Pagani Zonda HP Barchetta dal valore di 20 milioni di euro. La Zonda HP Barchetta è stata prodotta in un unico esemplare per celebrare i 60 anni del fondatore Horacio Pagani: un bolide dalle linee accattivanti e dalle prestazioni super, con un motore V12 AMG aspirato di 7,3 litri capace di erogare 800 Cv di potenza.

Al primo posto nella speciale classifica delle auto più costose al mondo c’è la Rolls-Royce Boat Tail, modello super lusso da 28 milioni di euro, realizzato su misura per tre clienti rimasti anonimi: due di questi, secondo i ben informati, sarebbero il rapper Jay-Z e la compagna, la pop star Beyonce, da sempre appassionati di auto di lusso.