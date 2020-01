Le auto più cercate sul web: Panda ancora al primo posto

editato in: da

Le auto più vendute a novembre, nessuna batte ancora Fiat Panda

Vediamo quali sono state le auto più cercate in rete lo scorso anno, secondo una ricerca tenuta da Subito Motori, canale della piattaforma di Subito, dedicata alla compravendita online in Italia.

Il sito è leader nel settore grazie ai suoi 360.000 annunci pubblicati ogni giorno e alle 6.5 milioni di visite ogni registrate ogni settimana. Può essere così considerato uno dei migliori osservatori sulle preferenze degli italiani. Secondo quanto dimostrano i dati, nel settore automotive, la vettura più cercata in rete dagli italiani è Fiat Panda.

Non solo è l’auto più venduta nel Bel Paese ormai da mesi, ora è riuscita a spodestare anche Volkswagen Golf nelle ricerche web. Il brand più amato invece è Bmw ed è aumentato l’interesse nei confronti delle auto alimentate a Gpl, delle microcar e della trazione integrale. Secondo quanto stabilito dai dati raccolti da Subito Motori, le ricerche per parole chiave nel 2019 hanno confermato la preferenza per le city car, per le motorizzazioni alternative e per i marchi premium tedeschi.

E la grande sorpresa sta al primo posto della classifica delle auto più cercate in rete, dopo anni di eccellenza di Golf, il 2019 ha visto invece il primato di Fiat Panda, icona della Casa torinese. La tedesca è passata al secondo posto, prima di un altro simbolo Fiat, la 500. Di seguito vediamo Smart, che rimane stabile al suo quarto posto, poi Audi A3, Punto, Audi A4, Volkswagen Polo, Alfa Romeo Giulietta.

Decima posizione invece per Mercedes Classe A, nuovo ingresso in questa classifica. Per quanto riguarda invece i marchi preferiti, quelli tedeschi premium sono i più cercati (Audi, Mercedes e Bmw). Fiat invece ha perso qualche punto nel 2019 e invece è cresciuto l’interesse per Abarth. Secondo i dati delle ricerche online, gli italiani continuano a volere sempre più auto 4×4, per passione o per necessità.

Auto d’epoca, rally, tuning e pick-up sono modelli sempre più ricercati dagli italiani online. Per quanto riguarda invece i fuoristrada la preferita è Land Rover Defender che batte Mitsubishi Pajero. Tra le city car invece per la prima volta la Fiat 500 supera Smart ForTwo. Tra i suv più ricercati online entra per la prima volta nella classifica Audi A3 e si affianca alla sorella Q5 e a Volkswagen Tiguan. Per quanto riguarda invece le macchine storiche, la piccola 500 si conferma al primo posto, vengono poi la Delta anni Novanta e l’Alfetta anni Settanta.