Le auto più affidabili: la classifica di ADAC

L’Automobile Club Tedesco ha rivelato quali sono le vetture più affidabili e anche quali sono stati, finora, i guasti auto più frequenti nell’anno in corso. I modelli ritenuti più sicuri sono quelli che hanno avuto la minor necessità di interventi da parte del soccorso stradale, e sappiamo quali sono i principali danni perché alcune di queste macchine hanno dovuto risolvere il problema in officina, dopo essere state rimorchiate – e non direttamente sul posto.

La causa principale di vettura in panne nel 2022? Non è una sorpresa, visto che da sempre il problema principale è legato alla batteria di avviamento scarica. Secondo l’ADAC però negli ultimi due anni la situazione dei guasti in auto è peggiorata e sono aumentate le richieste di intervento dei soccorsi. Vediamo quali sono le auto più affidabili, che hanno riscontrato il minor numero di danni.

Quali sono i guasti più frequenti

Partiamo dall’analisi dei guasti riscontrati più spesso in auto, sempre secondo l’ADAC, nel 2022. Innanzitutto sappiamo che le richieste di soccorso dell’ultimo anno riguardano in tutto 132 modelli di vetture differenti, che hanno trai i 3 e i 10 anni (immatricolate dal 2012 al 2019). I danni più frequenti:

primo su tutti, come già anticipato, la batteria scarica. L’affidabilità negli anni, in questo caso, è aumentata parecchio, nonostante spesso l’elettronica di bordo in evoluzione sia più mirata al comfort e all’esperienza utente. In ogni caso il 46,2% dei danni è legato alla batteria che, secondo l’ADAC: “Nei primi anni tende a causare meno problemi, mentre a 7 anni si può considerare arrivata ormai a fine vita”;

dei danni è legato alla batteria che, secondo l’ADAC: “Nei primi anni tende a causare meno problemi, mentre a 7 anni si può considerare arrivata ormai a fine vita”; il 14,8% dei problemi è legato invece alla trasmissione, ai freni, al telaio, alla carrozzeria, allo sterzo;

il 10,3% dei guasti si ripercuote su motorino di avviamento, impianto di illuminazione, alternatore, cablaggi, problemi che secondo l’ADAC aumentano in maniera esponenziale “a partire dal quarto anno”;

il 7% dei problemi è legato alle gomme;

il 3,1% riguarda invece danni al sistema di alimentazione del veicolo, problemi che iniziano a comparire dai 10 anni di et dell’auto in poi;

il climatizzatore rappresenta l’1,9% dei danni;

il catalizzatore, l’impianto di scarico e il filtro antiparticolato invece sono l’1,2% dei guasti auto.

Le auto più affidabili nel 2022

La classifica dei modelli più sicuri e affidabili secondo l’Automobile Club Tedesco evidenzia che ci sono 46 auto ritenute estremamente affidabili e invece 5 modelli che sono all’esatto opposto, quelli che riscontrano il maggior numero di guasti, tanto da aver bisogno del carroattrezzi.

Le auto piccole più affidabili

Nei modelli di piccole dimensioni le cinque più affidabili oggi sono Mini One, Suzuki Vitara, Suzuki Swift, Citroen C3, Renault Captur.

Le citycar più affidabili

Tra queste nel 2022 vincono la Volkswagen UP!, la Toyota Aygo, la Skoda Citigo, la Fiat 500 (qui il listino prezzi) e la Opel Adam.

Auto medio-piccole e medie più affidabili nel 2022

L’ADAC ritiene che Mitsubishi ASX, Volvo XC40, BMW Serie 2, BMW X1, BMW X2 e poi BMW X3, Volvo XC60, Audi Q5, Audi A5, Mercedes Benz GLC sono le meno soggette a danni.

Auto premium: i modelli più affidabili secondo l’ADAC

Tra i modelli premium Volkswagen Touareg, BMW Serie 5 e X5, Audi A6 e Mercedes Classe E sono i più affidabili.