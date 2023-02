Le auto più affidabili: la classifica 2023

Come ogni anno la J.D. Power ha realizzato una ricerca che valuta l’affidabilità delle auto, ovvero il numero ridotto di problematiche agli elementi meccanici e elettronici del veicolo. Un dato fondamentale in fase d’acquisto e scelta di un’auto nuova da parte del cliente.

La ricerca

Lo studio US Vehicle Dependability Study SM (VDS), pubblicato il 9 febbraio 2023, riporta una media del settore di 186 problemi ogni 100 veicoli (PP100), un miglioramento di 6 PP100 rispetto al 2022. La recente ricerca esamina le prestazioni attuali dei veicoli e aiuta le stesse Case automobilistiche a progettare e costruire mezzi migliori per resistere alla prova del tempo e garantire un valore di rivendita più elevato.

A guidare il miglioramento del settore per meno problemi sono i marchi del mercato di massa con 182 PP100, 8 PP100 in meno rispetto a un anno fa e 23 PP100 in meno rispetto ai marchi premium (205 PP100). Il divario tra i due segmenti (vetture "standard" e lusso) è più ampio da quando lo studio è stato lanciato (34 anni fa), la disparità di affidabilità è più profonda, ed è dovuta alla nuova tecnologia introdotta nei veicoli. I brand premium di solito sono estremamente tecnologici rispetto a quelli standard, e questo aumenta la complessità stessa dei veicoli e un maggiore rischio di problemi (quindi meno affidabilità).

Lo studio è stato riprogettato nel 2022 per includere funzionalità e tecnologie disponibili nei veicoli attuali. Nelle scorse settimane, a tal proposito, abbiamo visto quali sono state le auto italiane più affidabili nella storia.

I risultati dello studio

Le aree problematiche specifiche sono in tutto 184, divise in nove principali categorie:

clima;

assistenza alla guida;

esperienza di guida;

esterno;

caratteristiche/comandi/visualizzazioni;

infotainment;

interno;

propulsore;

sedili.

I sistemi di infotainment continuano a essere i più problematici, con una media di 49,9 PP100, quasi il doppio dei problemi rispetto alla categoria successiva, che è l'esterno. Sei delle 10 principali aree problematiche nello studio sono legate all'infotainment.

La tecnologia migliora l'appeal dei veicoli e il loro valore, ma ovviamente pone l’auto a maggiori rischi di malfunzionamenti. Per limitare gli errori del comparto tecnologico, sono fondamentali gli aggiornamenti OTA, volti a correggere eventuali problemi. I punteggi di soddisfazione per le condizioni del veicolo migliorano quando si tratta di auto che ricevono aggiornamenti software over-the-air per i sistemi di infotainment.

Quasi due terzi (63%) dei veicoli hanno richiesto meno sostituzioni di componenti negli ultimi 12 mesi (esclusi gli articoli soggetti a usura).

I modelli più affidabili nel 2023

Il modello più affidabile? Al primo posto a pari merito Toyota C-HR e Lexus RX sono i modelli con il punteggio più alto (111 PP100). Entrambi mostrano un miglioramento in otto delle nove categorie di problemi rispetto a un anno fa.

I primi tre marchi con il maggior miglioramento del numero di problemi sono RAM (miglioramento di 77 PP100), Volvo (miglioramento di 41 PP100) e Nissan (miglioramento di 35 PP100). Tesla è inclusa per la prima volta nel calcolo, con un punteggio di 242 PP100. Tuttavia, poiché Tesla non consente a JD Power di accedere alle informazioni sui proprietari negli stati in cui tale autorizzazione è richiesta dalla legge, i veicoli Tesla non sono idonei a ricevere eventuali premi.

Lexus è al primo posto in assoluto per quanto riguarda l'affidabilità del veicolo, con un punteggio di 133 PP100. Altri marchi premium nelle posizioni più alte della classifica per affidabilità del veicolo sono Genesis (144 PP100), Cadillac (173 PP100) e BMW (184 PP100).

Kia (152 PP100) è al primo posto nel segmento del mercato di massa per il terzo anno consecutivo, seguita da Buick (159 PP100), Chevrolet (162 PP100), Mitsubishi (167 PP100) e Toyota (168 PP100).

La Casa che riceve il maggior numero di premi è Toyota con sei auto: Lexus NX, Lexus RX, Toyota C-HR, Toyota Highlander, Toyota Sienna e Toyota Tacoma. BMW AG e General Motors Company ricevono ciascuna quattro premi di segmento per BMW Serie 4, BMW X2, BMW X5, MINI Cooper e Chevrolet Blazer, Chevrolet Silverado HD, Chevrolet Tahoe, GMC Sierra. Hyundai Motor Group riceve tre premi per Kia Forte, Kia Optima e Kia Sportage.