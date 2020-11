Le migliori auto familiari e spaziose

editato in: da

Scegliere quale auto per la famiglia acquistare non è semplice, infatti bisogna considerare tantissimi aspetti diversi, dalle prestazioni all’efficienza dei consumi, dalla capienza del baule allo spazio interno nell’abitacolo. Inoltre non deve mancare un buon sistema di infotainment, una dotazione completa per la sicurezza attiva e passiva, optional utili per i viaggi e una buona visibilità. Scopriamo quali sono le migliori auto per famiglie sul mercato, con alcuni dei modelli più apprezzati tra SUV, station wagon e monovolume per ogni fascia di prezzo.

Migliori auto familiari economiche

Con un budget al di sotto dei 20 mila euro è possibile trovare diverse opzioni di auto familiari economiche, veicoli semplici ma in grado di fornire prestazioni adeguate, tanto spazio a bordo e una buona capacità di carico, da usare per il lavoro e le vacanze.

Dacia Logan MCV

La Dacia Logan MCV è una delle auto spaziose economiche più apprezzate sul mercato, una station wagon essenziale e funzionale ideale per chi vuole spendere davvero poco, considerando che la gamma parte da appena 9.100 euro. La dotazione è minima ma è possibile ampliarla con una buona scelta di optional, tra cui il computer di bordo e il sistema di parcheggio assistito, con dispositivo di assistenza alla partenza in salita di serie, versioni benzina, diesel e GPL e 5 allestimenti diversi tra cui scegliere.

Skoda Fabia Wagon

La casa del gruppo Volkswagen propone un’ottima auto familiare economica, la Skoda Fabia Wagon, con una gamma a partire da poco più di 17 mila euro. La vettura vanta un’elevata capacità di carico, con un bagagliaio da 530 litri e un divanetto comodo anche per ospitare tre adulti, con una guida precisa e una buona connettività a bordo. È disponibile nella motorizzazione a benzina 1.0 TSI da 95 cv, con una velocità massima di 188 Km/h, un consumo medio di 20 Km/l ed emissioni di CO2 di 103 g/Km.

Fiat Tipo Station Wagon

Proposta a partire da circa 18 mila euro, una delle migliori auto economiche per la famiglia è la Fiat Tipo Station Wagon, una vettura dotata di un grande bagagliaio da 550 litri e un ottimo rapporto qualità-prezzo. I punti di forza sono la guida sicura, la buona dotazione di serie e lo spazio generoso all’interno dell’abitacolo, perfetto per affrontare anche lunghi viaggi in modo confortevole. Tra le motorizzazioni ci sono modelli a benzina e diesel, con un consumo di appena 25 Km/l per le versioni a gasolio.

Migliori auto spaziose per famiglia

L’aspetto principale per soddisfare le necessità familiari è lo spazio, sia all’interno dell’abitacolo sia nel baule per la capacità di carico, per affrontare lunghi viaggi in modo sereno assicurando la massima comodità per tutti i passeggeri. Ecco alcune delle auto più spaziose per la famiglia.

Nissan e-NV200 Evalia

Monovolume multispazio ecologica, la Nissan e-NV200 Evalia è un’auto familiare davvero spaziosa e 100% elettrica per una mobilità a zero emissioni. Può ospitare fino a 7 persone grazie al design modulare, con un grande bagagliaio da 900 litri e tantissimi vani portaoggetti all’interno. La macchina dispone di una batteria da 40 kWh e un motore pulito da 109 cv, con autonomia fino a 200 Km nel ciclo combinato in grado di arrivare a 300 Km in città, inoltre è compatibile con la ricarica rapida per passare dal 20 all’80% in soli 60 minuti.

Peugeot 308 Station Wagon

Elegante e raffinata, la Peugeot 308 Station Wagon è un’auto molto confortevole per la famiglia, con un bagagliaio da 610 litri che può arrivare a 1660 litri reclinando i sedili posteriori, un passo lungo e tanto spazio dietro per le gambe. La vettura è sicura e vanta 5 stelle nei test Euro NCAP, con tanti sistemi di assistenza alla guida come il cruise control adattivo e il rilevatore della distanza. Non manca un buon impianto di infotainment, con funzione Mirror Screen per collegare lo smartphone al display di bordo, oltre a brillanti ed efficienti motorizzazioni diesel e benzina.

Kia ProCeed

Una delle migliori auto spaziose per famiglia è la Kia ProCeed, proposta con un grande baule da 594 litri, 7 anni di garanzia ufficiale e un ottimo compromesso tra lo spazio a bordo e la sportività. La vettura è agile e reattiva, adattandosi senza problemi alla città e all’autostrada, con selettore per scegliere la modalità di guida, levette del cambio al volante e una dotazione completa di sistemi ADAS. C’è l’infotainment con display touchscreen da 8 pollici, la connettività Bluetooth con riconoscimento della voce e la radio DAB, con versioni diesel e benzina e classificazione ambientale Euro 6 D-Temp.

Migliori auto familiari GPL

Un modo per risparmiare sui costi di mantenimento della macchina è optare per una vettura a gas, in particolare scegliendo una delle migliori auto familiari GPL in commercio per rendere meno oneroso il rifornimento.

Dacia Duster

Tra le auto spaziose economiche la Dacia Duster propone una versione GPL di serie, ideale per usare questo Urban SUV per la mobilità di tutta la famiglia risparmiando sul prezzo del carburante. Il design è moderno e sportivo, con sistemi di assistenza per la guida sullo sterrato e in montagna, come il dispositivo di supporto per le partenze in salita e il controllo della velocità in discesa. Gli interni sono comodi e spaziosi, con tanti scompartimenti e centimetri sufficienti per le gambe, ci sono il cruise control e il limitatore di velocità, mentre il motore da 100 cv offre emissioni di 111 g/Km e consumi medi di 14,7 m/l.

Kia Stonic

Per una famiglia non troppo numerosa la Kia Stonic GPL offre senz’altro una soluzione adeguata per ridurre i costi del rifornimento, grazie alla versione 1.4 MPI da 97 cv. L’auto è omologata Euro 6 D-Temp, presenta emissioni di CO2 di 121 g/Km e consumi nel ciclo combinato di 12,6 Km/l, un bagagliaio da 332 litri e una velocità massima di 172 Km/h. Il design è giovane e moderno, con interni ben rifiniti e diverse opzioni di personalizzazione, infotainment con display touchscreen da 8 pollici, radio e navigatore. Per la sicurezza ci sono il cruise control smart, il sistema di assistenza alla frenata di emergenza, il monitoraggio degli angoli ciechi e la retrocamera.

Migliori SUV per famiglia

Tra le auto più richieste negli ultimi anni ci sono i SUV, vetture adatte alla guida in città e in grado di offrire prestazioni elevate nel fuoristrada, da usare per la vita di tutti i giorni, le gite fuori porta e le escursioni più impegnative.

Jeep Grand Cherokee

Nella gamma di Jeep il SUV più grande ed elegante è il modello Grand Cherokee, un’auto di fascia alta capace di affrontare anche i terreni più difficili senza particolari problemi. A bordo lo spazio è tanto anche per ospitare 5 adulti, con sedili confortevoli e ottime finiture, telecamera posteriore con ParkView dinamico e sistema di infotainment Uconnect con display touchscreen da 8,4 pollici. Il motore è un potente 3.0L V6 MultiJet II diesel da 250 cv, con 570 Nm di coppia e una capacità di traino di 3,5 tonnellate perfetta per il rimorchio della roulotte.

Ford Kuga

Un’auto familiare con consumi ridotti è la Ford Kuga, un SUV affidabile in città e in off-road con tantissime motorizzazioni diesel, benzina e l’innovativa ibrida plug-in. La vettura ha un bagagliaio da 435 litri, una lunghezza di 461 cm e un ottimo rapporto qualità-prezzo. All’interno dell’abitacolo lo spazio non manca, con sedili comodi sia davanti che dietro, c’è il sistema di infotainment con schermo touchscreen da 8 pollici e i sistemi ADAS come il cruise control adattivo. La tecnologia ibrida consente di guidare fino a 56 Km a zero emissioni, con emissioni di CO2 di appena 26 g/Km.

Audi Q5

Una delle migliori auto per famiglie di tipo SUV è l’Audi Q5, una vettura imponente e spaziosa da utilizzare per il lavoro e i viaggi. Nonostante le dimensioni e la potenza la casa tedesca consumi ed emissioni contenuti, con un valore nel ciclo combinato da 5,6 a 9,2 litri per 100 Km e livelli di CO2 da 146 a 209 g/Km. Il SUV di Audi propone i nuovi fari OLED posteriori, un grande baule da 520 litri e un elevato comfort a bordo anche durante le lunghe percorrenze. Tante le motorizzazioni disponibili a benzina e diesel, con trazione anteriore o integrale e trasmissioni manuale o automatica.

Migliori auto familiari 7 posti

Le auto a 7 posti rappresentano la soluzione migliore per le famiglie numerose, con un design modulare che consente in ogni momento di scegliere tra il numero di posti e lo spazio di carico.

Renault Grand Scenic

La migliore auto familiare qualità-prezzo è la Renault Grand Scenic, una monovolume spaziosa e moderna con 7 posti e un bagagliaio da 189 a 1737 litri in base alla configurazione. In strada è maneggevole e reattiva, con motorizzazioni tradizionale benzina e diesel, consumi medi di 20,8 Km/l nelle versioni a gasolio e classificazione Euro 6D-Temp. Raggiunge i 200 Km/h, propone il tablet integrato touchscreen R-Link 2 e una buona dotazione di accessori di serie, tra cui il cruise control, il rilevatore di stanchezza, la frenata d’emergenza con rilevatore dei pedoni e i cerchi in lega da 20 pollici.

Volkswagen Touran

Per la massima comodità a bordo un modello interessante è senza dubbio la Volkswagen Touran, una monovolume disponibile anche nella versione a 7 posti con un design compatto e uno spazio versatile all’interno. Perfetta per i lunghi viaggi con la famiglia, la Touran è disponibile in due allestimenti con motore a benzina o diesel, con un consumo nel ciclo combinato di 16,6 Km/l e una velocità massima di 209 Km/h. Diversi i sistemi di assistenza alla guida, tra cui il dispositivo anticollisione e l’avviso di mantenimento del veicolo nella corsia di marcia.

Citroen C4 SpaceTourer

La Citroen C4 SpaceTourer mette a disposizione la configurazione a 7 posti, con baule modulare e uno stile caratterizzato da linee morbide e un design tradizionale. Tanta la tecnologia a bordo, con due display touchscreen da 12 e 7 pollici, funzione Mirror Screen per associare lo smartphone e servizio per le chiamate d’emergenza, regolatore attivo della velocità e avviso per l’attenzione del conducente. Le motorizzazioni sono benzina PureTech e diesel BlueHDI, in grado di offrire consumi bassissimi fino a 25 m/l per le versioni a gasolio con emissioni di CO2 da 99 a 114 g/Km.