Auto nuove: le migliori promozioni per questo mese

editato in: da

Chiusura di anno con il botto, per il settore automobilistico. Dopo i durissimi mesi della scorso primavera, con le vendite in calo di oltre il 90% a causa della quarantena e del blocco alla circolazione imposti dall’esplosione del Coronavirus, nella seconda metà dell’anno le vendite di auto sono tornate ai livelli pre-pandemia (o quasi). E in attesa di conoscere le sorti dei vari bonus governativi, i produttori cercano di chiudere il 2020 nel miglior modo possibile.

Chi vuole acquistare un’auto nuova, infatti, troverà promozioni per tutte le necessità e, soprattutto, tutte le tasche. Dalle citycar ai SUV, passando per compatte e station wagon, la stragrande maggioranza dei produttori vuole chiudere un anno tutt’altro che positivo nel migliore dei modi possibili. Insomma, nonostante il 2020 passerà probabilmente alla storia come l’annus horribilis del settore automotive, dicembre conferma la propria fama di miglior mese dell’anno per comprare un’auto nuova.

Le citycar da comprare a dicembre 2020

Sul fronte delle citycar, l’unico limite è il gusto personale. Di fatto, ogni produttore propone in offerta la propria auto “da città”, con sconti che arrivano quasi al 40% del prezzo di listino. La Fiat 500 in versione 1.0 70 CV Hybrid Pop costa 9.600 euro con finanziamento FCA Bank (o 11.100, se acquistata in contanti o finanziamento erogato da altro istituto). La Toyota Aygo Connect 1.0 in allestimento Connect x-fun per tutto il mese di dicembre 2020 costa 9.900 euro con finanziamento erogato da Toyota. Su Renault Twingo e Renault Zoe ibride, i concessionari del produttore francese garantiscono fino a 10.000 euro di vantaggi grazie al bonus statale.

Le migliori promozioni sulle compatte

Leggermente meno ricco, invece, il “menu” delle compatte. La Renault Clio è in offerta sia in versione termica (11.850 euro) sia in versione ibrida (4.000 euro di vantaggi grazie all’Ecobonus). La Citroen C3 PureTech S&S Feel usufruisce di uno sconto del 30% circa e ha un prezzo di partenza di 10.900 euro. Su Ford Fiesta e Ford Focus, invece, si possono godere di diverse migliaia di euro di vantaggi, grazie all’Ecobonus: la Ford Focus 1.0 EcoBoost Hybrid costa ad esempio 19.800 euro con finanziamento FCE Bank. La Opel Corsa-e, la compatta full electric presentata a metà 2019 e vincitrice del “Volante d’oro 2020”, può essere acquistata a 20.400 euro con finanziamento Opel Bank.

I SUV in promozione a dicembre 2020

Situazione analoga per i SUV, in special modo per Crossover e SUV compatti. Chi decide di acquistare il Renault Captur, il crossover più venduto a novembre 2020 in Italia secondo i dati UNRAE, può usufruire di oltre 9.000 euro di vantaggi. Per la Mokka-e, il SUV compatto di Opel dotato di tecnologia BEV, i vantaggi arrivano fino a 12.500 euro grazie all’Ecobonus (prezzo di listino di 27.600 euro con finanziamento Opel Bank). La Seat Arona 1.0 EcoTSI Reference subisce un taglio del prezzo del 25% circa e scende a 14.240 euro. Su Jeep Compass 4xe e su Jeep Renegade 4xe si hanno fino a 8.000 euro di vantaggi, con prezzi a partire da 30.800 euro (per le versioni “termiche”, i prezzi dei SUV FCA partono da 17.500 euro).