Come scegliere tra un’auto nuova o usata

Cambiare macchina, o scegliere il primo modello da comprare, rappresenta senza dubbio una decisione difficile, infatti bisogna innanzitutto capire se scegliere un’auto nuova o usata. Entrambe le opzioni presentano vantaggi e svantaggi, per questo motivo è importante valutare ogni aspetto con attenzione, affinché sia possibile individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Scopriamo quali sono pregi e difetti di ogni alternativa, per capire quale auto acquistare tra un modello nuovo e uno di seconda mano.

Acquisto auto nuova: pro e contro

Sempre meno italiani decidono di comprare una macchina nuova, infatti i dati UNRAE sulle immatricolazioni segnalano un trend in calo dal 2017 ad oggi. Sono invece in crescita canali alternativi come quello del noleggio auto, soprattutto per quanto riguarda le società Captive, ovvero gestite direttamente dalle case automobilistiche o ad esse legate da un rapporto di esclusività. Analizzando i modelli, negli ultimi anni sono aumentate le vendite di citycar, auto di fascia alta come i SUV e veicoli di lusso, mentre si sono ridotti gli acquisti di utilitarie e berline di fascia media.

Interessanti anche i dati anagrafici sulle immatricolazioni, i quali indicano un trend in aumento delle richieste di auto nuove per neopatentati e over 55. Al contrario, stanno calando gli acquisti di macchine nuove tra le persone nella fascia d’età 30-45 anni, le più interessati a forme come il noleggio a lungo termine e il car sharing. Ad ogni modo, i vantaggi di comprare un’auto nuova sono comunque diversi, infatti si tratta di una soluzione che consente ancora oggi diversi benefici sotto diversi punti di vista.

Innanzitutto è possibile scegliere l’auto in libertà, dall’individuazione della motorizzazione più adatta alla configurazione degli accessori da includere nell’allestimento. Le macchine nuove sono anche molto affidabili, in quanto possono percorrere molti chilometri senza dare alcun problema, con costi ridotti per la manutenzione nei primi 4-5 anni di vita. Inoltre si tratta di veicoli sicuri e più efficienti, è possibile usufruire della garanzia ufficiale del costruttore ed essere gli unici proprietari della vettura, definendo le regole da rispettare a bordo del veicolo (ad esempio non consentire ai passeggeri di fumare).

Naturalmente esistono anche alcuni svantaggi rispetto al comprare auto usate, poiché il prezzo d’acquisto è più elevato e bisogna spendere una cifra alta in confronto a un modello di seconda di mano. Un altro aspetto negativo è legato alla svalutazione dell’auto nuova, con una perdita che può raggiungere il 20-25% già dopo pochi mesi, quindi bisogna considerare un deprezzamento consistente ed è necessario tenere l’auto a lungo. Allo stesso tempo le spese di mantenimento sono alte, specialmente per il pagamento dell’assicurazione obbligatoria RCA.

Vantaggi delle auto nuove

Personalizzazione

Sicurezza

Aggiornamento tecnologico

Unico proprietario

Garanzia ufficiale

Finanziamento

Svantaggi delle auto nuove

Svalutazione

Prezzo elevato

Costi assicurativi

Quando conviene comprare auto nuova

In alcuni casi conviene acquistare un’auto nuova e non una macchina usata, ad esempio se si desidera possedere un veicolo perfettamente allineato con le proprie necessità. Presso il concessionario si possono scegliere tutti gli aspetti tecnici ed estetici della vettura, dal colore della carrozzeria alla qualità della tappezzeria, soprattutto inserendo gli optional di serie più adatti alle proprie esigenze. L’auto nuova sarà inevitabilmente più comoda e pratica, offrendo un comfort di guida superiore rispetto a una macchina di seconda mano.

Questa opzione è indicata per chi vuole essere l’unico proprietario della vettura, evitando i rischi legati a un uso aggressivo o poco attento del veicolo, con il pericolo di ritrovarsi con una macchina danneggiata o con alcuni elementi usurati. L’auto nuova è da preferire tra le persone che vogliono un veicolo tecnologicamente aggiornato, dotato di sistemi innovativi per la sicurezza, l’efficienza e l’intrattenimento a bordo. Inoltre può rappresentare una modalità adeguata se l’obiettivo è tenere la vettura a lungo, ammortizzando la svalutazione iniziale.

Quando non conviene acquistare una macchina nuova

L’acquisto di una macchina nuova non conviene a chi vuole risparmiare sul prezzo, infatti un veicolo di seconda mano sarà sempre più conveniente dal punto di vista economico. Lo stesso vale per le persone che non danno grande importanza all’allestimento dell’auto, accontentandosi di alcuni accessori principali. Le vetture nuove non sono adatte anche a chi vuole comprare un secondo mezzo, ad esempio per avere un’auto da affiancare alla moto per i viaggi o la stagione invernale, senza però spendere troppo poiché non è il veicolo principale.

Acquisto auto usata: pro e contro

Sempre più persone preferiscono comprare auto usate, una soluzione che senz’altro offre diversi vantaggi. Le macchine di seconda mano permettono di trovare prezzi competitivi, per spendere meno al momento dell’acquisto con la possibilità di contrattare con il proprietario, proponendo un’offerta più bassa per vedere se il titolare del veicolo accetta l’affare. Un altro pregio dell’acquisto di un’auto usata è l’assenza della svalutazione iniziale, poiché è già stata ammortizzata e il valore di mercato rimarrà abbastanza stabile, riducendosi in modo graduale ma contenuto.

Allo stesso tempo il veicolo usato è subito disponibile, quindi basta trovare la vettura, effettuare il pagamento e sbrigare le pratiche burocratiche, ritirando la macchina in pochi giorni o addirittura in giornata senza nessuna lunga attesa. Inoltre è possibile scegliere l’acquisto di auto usate da privati, oppure rivolgersi a concessionari e rivenditori legati alle società di noleggio auto, con tantissime opzioni a disposizione in base alle proprie esigenze e al tipo di veicolo desiderato.

Le auto usate richiedono spesso anche bassi costi assicurativi, poiché il valore di mercato del mezzo è più basso in confronto ai veicoli nuovi, con la possibilità di risparmiare sia sul prezzo di acquisto sia sui costi di mantenimento. In alcune circostanze è possibile fare dei veri affari, ad esempio trovando una macchina in perfetto stato con pochi chilometri, tenuta in garage e con tutti i tagliandi ufficiali. Ciò riguarda soprattutto le auto usate in modo saltuario, ad esempio da una persona che utilizzava la macchina come secondo mezzo o la vettura di un pensionato.

Tra gli svantaggi delle auto di seconda mano c’è l’incertezza sulle cure riservate al veicolo da parte del precedente proprietario, l’affidabilità del venditore e la valutazione meccanica della vettura. Una macchina con diversi anni alle spalle e migliaia di chilometri può dare alcuni problemi, una situazione inevitabile da considerare prima dell’acquisto. Ovviamente è essenziale un’analisi accurata da parte di un meccanico esperto, ad ogni modo potrebbero sorgere guasti e malfunzionamenti improvvisi dovuti all’età e allo stile di guida del vecchio proprietario.

Vantaggi delle auto usate

Prezzo più basso

Risparmio sui costi assicurativi

Svalutazione minima

Ritiro immediato

Possibilità di contrattazione

Svantaggi delle auto usate

Minore affidabilità

Meno sicurezza

Poca scelta nell’allestimento

Valutazione difficile delle condizioni

Quando conviene comprare un’auto usata

Scegliere una macchina usata è un’opzione vantaggiosa in alcuni contesti, ad ogni modo deve essere valutata sempre con attenzione. Le auto di seconda mano sono adatte a chi vuole risparmiare, destinando un budget ridotto per comprare il veicolo, oppure a chi non vuole perdere l’importo legato alla svalutazione iniziale del prezzo di mercato, realizzando quindi un investimento più stabile. Naturalmente bisogna essere flessibili e accettare eventuali compromessi, in quanto la vettura non sarà mai perfetta al 100%.

Questa modalità è indicata anche per chi preferisce cambiare spesso l’auto, infatti tenendo la vettura per un tempo limitato, ad esempio 3-4 anni, si possono contenere i rischi dovuti alle riparazioni extra e rivendere la macchina ad un prezzo non eccessivamente basso. Ad ogni modo bisogna sempre seguire i consigli sull’acquisto dell’auto nuova degli esperti, facendo ispezionare il veicolo da un professionista per evitare truffe e raggiri, ma anche per individuare ogni possibile difetto che potrebbe richiedere costose riparazioni.

Quando non conviene acquistare una macchina usata

Le auto usate non sempre convengono, specialmente a chi è molto esigente nell’allestimento del veicolo, oppure non gradisce alcuni comportamenti come il fumo a bordo o consentire ai passeggeri di mangiare all’interno dell’abitacolo. Inoltre non tutti accettano i rischi dell’acquisto di una macchina usata, preferendo invece la sicurezza di una vettura nuova di zecca. In più bisogna essere capaci di negoziare, avere tempo a disposizione per cercare il veicolo giusto, recarsi dal venditore e far controllare l’auto da un meccanico.

Acquistare una macchina: meglio un’auto usata o nuova?

Scegliere se comprare un’auto nuova o usata è una decisione difficile, ad ogni modo deve essere presa in base alle proprie esigenze personali. In genere, acquistare una macchina usata è indicato per le persone che vogliono risparmiare sul prezzo, sono disposte a intraprendere delle trattative e dedicare tempo per trovare il veicolo desiderato. Il compratore di una vettura usare deve essere consapevole dei rischi, avere intenzione di non tenere l’auto per troppo tempo e possibilmente conoscere un’officina di fiducia dove fare controllare l’auto prima dell’acquisto.

Comprare una macchina nuova, invece, è meglio per chi pensa di mantenere la vettura a lungo, di norma intorno ad 8-10 anni, le persone che vogliono la sicurezza della garanzia ufficiale e non hanno intenzione di effettuare riparazioni nei primi anni di vita della vettura. Ciò vale anche per l’acquisto di auto elettriche e ibride, macchine sulle quali si può beneficiare delle agevolazioni pubbliche e non ancora molto presenti nel mercato dell’usato, con l’unica alternativa rispetto al nuovo di soluzioni come il noleggio a lungo termine.