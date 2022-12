Fonte: Autohero Le auto ibride usate più vendute in Italia nel 2022: la classifica di Autohero

Le auto ibride si stanno diffondendo sempre più sul mercato italiano, e non solo. Una valida alternativa alle vetture elettriche, che oggi ancora trovano non pochi ostacoli, tra cui i prezzi di listino elevati e la carenza di colonnine di ricarica, indispensabili per viaggiare a zero emissioni.

A questo proposito, Autohero Italia (lo shop online di auto usate leader in Europa) ha realizzato la classifica delle auto ibride usate più vendute nel 2022, e non solo, ha anche delineato le tre regioni più propense all’acquisto di questa tipologia di auto.

La classifica

Vediamo quali sono secondo Autohero le tre auto usate ibride di maggiore successo nel 2022 in Italia, le più acquistate. L’azienda ha anche individuato le tre regioni dove l’ibrido usato viene richiesto più frequentemente. Oggi l’acquisto di auto usate online è un trend in crescita e per questo motivo è necessario adattare l’offerta ai cambiamenti dei consumatori, che sono sempre più spesso alla ricerca di soluzioni sostenibili.

Una necessità che non è dettata esclusivamente dal volersi preparare al futuro della mobilità e alla riduzione delle emissioni inquinanti e dal voler essere conforme alle norme in arrivo, sempre più stringenti, ma anche dal desiderio di dare il proprio contributo nella transizione verso un modo di spostarsi più sostenibile.

Vediamo quindi quali sono le tre auto ibride usate più acquistate in Italia. Al terzo posto c’è Fiat Panda, con il 9% del totale delle auto ibride vendute da Autohero nel 2022 chiude il podio. Sappiamo che l’icona Fiat è tra le citycar più vendute nel mercato italiano da ormai 40 anni, e infatti la troviamo anche in questa particolare Top 3 nella versione mild hybrid. Il motore termico 1.0 a tre cilindri derivato dalla famiglia Firefly è supportato da una piccola batteria da 12 volt che interviene in accensione e nelle partenze da bassa velocità.

Al secondo posto c’è Toyota C-HR, altra scelta privilegiata dai consumatori; rappresenta il 13% del totale dei veicoli ibridi venduti da Autohero nel 2022. Questo crossover 5 posti full hybrid a benzina è la scelta ottimale per chi viaggia in città, concedendosi anche varie gite fuoriporta. La tenuta in strada è buona e il sistema ibrido da 184 CV consuma davvero poco, in particolare nel traffico cittadino.

L’auto ibrida usata più venduta in Italia

E infine, qual è la più venduta in assoluto? Il 19% delle auto ibride usate e ricondizionate vendute nel 2022 da Autohero è una Toyota Yaris, la pluripremiata. Pratica e dai livelli di efficienza elevati, questa vettura così nota e amata sul mercato da decenni ha uno sterzo preciso e una frenata immediata. Buono il comfort, questa full hybrid è un’utilitaria con un consumo medio di carburante molto basso.

Le regioni in cui le auto ibride usate hanno più successo

Passando alla Top 3 delle regioni in cui le ibride usate sono più richieste, non sorprende che un terzo delle auto ibride vendute nel 2022 da Autohero si concentri in Lombardia (33,5%), regione che si sta attrezzando per supportare la mobilità ibrida ed elettrica con oltre 4.00 punti di ricarica complessivi. Al secondo posto il Lazio con il 14,3%, che si aggiudica l’argento anche per la presenza di colonnine di ricarica con un network di oltre 2.500 chargers, seguito dall’Emilia Romagna con il 7,3% di auto ibride usate vendute su Autohero nel 2022 e una rete di punti di ricarica che supera 2.000 colonnine.