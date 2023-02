L’auto ibrida plug-in più venduta in Europa nel 2022 è Ford Kuga, lo sveliamo immediatamente, senza troppi giri di parole: con un incremento del 20% delle consegne rispetto all’anno precedente, questo modello continua la sua storia di successi e si conferma, per il secondo anno consecutivo, l’ibrida plug-in (PHEV) di maggiore successo nel nostro continente.

La motorizzazione intelligente

Il propulsore intelligente di Kuga Plug-In Hybrid è stato progettato dalla Casa dell’Ovale Blu per offrire la massima versatilità ai clienti, con un’autonomia completamente elettrica compresa tra i 57 e i 67 km nel ciclo WLTP e un consumo energetico di 14,4-15,9 kWh/100 km WLTP, dati che consentono al cliente di effettuare spostamenti frequenti viaggiando solo in elettrico. Grandissima efficienza per questo modello, che continua la sua strada di successi.

La gamma di Ford Kuga

Lo scorso anno la gamma Kuga è stata arricchita con la nuova versione ST-Line X Black Package, che offre ai clienti la possibilità di aggiungere elementi esterni in una finitura nera esclusiva, tra cui gli specchietti retrovisori, il tetto, le prese d’aria della fascia anteriore e lo spoiler posteriore maggiorato, oltre ai cerchi in lega da 20 pollici di serie.

Jon Williams, general manager di Ford Blue Europe, ha dichiarato: “Il crescente successo di Kuga PHEV ribadisce l’importanza delle motorizzazioni ibride plug-in nell’aiutare i clienti a familiarizzare con l’alimentazione elettrica”.

Ford Kuga Plug-In Hybrid: com’è fatta

Ford Kuga è un’auto di grande successo per la Casa e lo è ancor di più grazie al lancio delle sue versioni ibride. Nuova Kuga è infatti la Ford più elettrificata di sempre, il primo modello a offrire 3 declinazioni ibride.

I nuovi motori sono supportati dagli interventi effettuati da Ford già poco più di due anni fa, che hanno dato modo ai tecnici della Casa di migliorarne l’aerodinamica e ridurne il peso, rispetto alla generazione precedente. Parliamo ora della tecnologia Plug-In Hybrid, in grado di garantire la massima efficienza nei consumi e nella riduzione delle emissioni di CO2 e un’autonomia in elettrico fino a 72 km.

Consente inoltre una guida in modalità completamente elettrica e un consumo medio di carburante della gamma migliore del 31%. Kuga Plug-In Hybrid e Kuga EcoBlue Hybrid (Mild-Hybrid da 48 volt) sono disponibili dal lancio, mentre la versione Hybrid, che utilizza un sistema full-hybrid con funzione self-charging, è arrivata sul mercato in un secondo momento. I clienti possono anche scegliere tra una gamma di motori Ford EcoBoost benzina e Ford EcoBlue diesel.

Ford Kuga è il primo SUV costruito sulla nuova piattaforma globale a trazione anteriore della Casa che è stata sviluppata per migliorare l’aerodinamica e che permette di ottenere una maggiore efficienza nei consumi di carburante e di ridurre il peso fino a 80 kg.

Kuga Plug-In Hybrid, che è l’auto ibrida ricaricabile più venduta in Europa nel 2022, combina un motore Atkinson da 2.5 litri, un motore elettrico e una batteria agli ioni-litio da 14,4 kWh. La batteria può essere caricata con una presa montata sul parafango anteriore o mentre l’auto è in movimento, utilizzando la tecnologia di ricarica rigenerativa, che cattura l’energia cinetica normalmente persa durante la frenata. I conducenti possono scegliere quando e come utilizzare la batteria attraverso le modalità EV Auto, EV Now, EV Later e EV Charge.