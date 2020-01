Auto ibride 2020: quali comprare con questo tipo di motore

editato in: da

Nella fase di acquisto di un’auto, la scelta del tipo di alimentazione è una fattore assai importante: oggi ancora di più visto le limitazioni sempre più restrittive alla circolazione in molte città.

In questi primi giorni del 2020 tra l’altro Fiat ha presentato i primi due modelli di auto con motore ibrido: la Fiat 500 e la Panda.

Sempre quindi più numerosi saranno coloro che vorranno optare per le auto ibride: cerchiamo di fare chiarezza sulle auto con motore ibrido che possiamo distinguere in tre macro-categorie Mild hybrid, Full Hybrid e Hybrid plug-in.

Queste tre macro categorie hanno un unico filo conduttore: hanno una parte combustibile (diesel o benzina) e una parte elettrica molto sviluppata che collabora con la parte a combustibile per ridurre consumi ed emissioni.

AUTO CON MOTORE MILD HYBRID

Le auto con sistema mild-hybrid hanno una parte a combustione e un motore elettrico generatore (quindi nelle fasi di decelerazione e di frenata il generatore recupera l’energia): quest’ultimo si limita ad integrare la potenza del motore a combustione solo in alcune fasi di funzionamento dell’automobile, come durante la messa in moto e la marcia a velocità molto bassa. Le auto mild-hybrid hanno un costo di listino superiore di 1000 euro rispetto alle auto a benzina.

AUTO CON MOTORE FULL HYBRID

La differenza delle auto full-hybrid rispetto alle mild-hybrid è quella di poter viaggiare per pochi chilometri in modaltà del tutto elettrica se le condizioni della batteria e della marcia lo permettono: il motore termico può intervenire per caricarle. I sistemi Full Hybrid recuperano energia in decelerazione e in frenata, in modo tale che la batteria possa essere sempre carica e quindi possa alimentare il motore elettrico da utilizzare nelle fasi di accelerazione.

AUTO CON MOTORE PLUG IN HYBRID o PHEV

Le auto plug-in Hybrid sono più complete rispetto alle full-hybrid in quanto possono essere collegate ad una presa elettrica o alle colonnine di ricarica pubblica per ricaricare la batteria. Queste batterie permettono solitamente di percorrere circa 50 chilometri di autonomia con il motore elettrico. Le Plug-in Hybrid sono le più costose tra le auto ibride attualmente in vendita: le più “economiche” sul mercato costano intorno ai 40mila euro.

QUALI SONO LE AUTO IBRIDE IN ITALIA

In Italia nella classifica delle auto ibride più vendute nel 2019 ci sono la Toyota Yaris Hybrid, la Toyota CH-R Hybrid, la Suzuki Swift Hybrid, la Kia Niro, la Honda CR-V Hybrid, la Range Rover Evoque e la Audi A6.

QUANDO COMPRARE L’AUTO IBRIDA

L’ibrido è una soluzione ottimale in città, se si pensa al minore inquinamento dovuto alla propulsione elettrica. In particolare, le continue piccole accelerazioni e frenate rappresentano la condizione ideale per l’elettrico: la batteria viene ricaricata di continuo nelle frenate rigenerative. Non solo, alle basse velocità il motore elettrico è più efficiente rispetto al termico.

Contrariamente all’impiego metropolitano, durante la marcia autostradale o extraurbana veloce la propulsione ibrida restituisce benefici minimi.

VANTAGGI FISCALI

Le ibride hanno in determinate regioni dei vantaggi fiscali molto importanti che possono arrivare fino a cinque anni di esenzione dal pagamento del bollo.