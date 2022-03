Le auto finaliste del premio “World Car of the Year”

La vincitrice del premio World Car of the Year 2022 sarà eletta fra meno di un mese al Salone dell’Auto di New York. E non dovrebbe nemmeno sorprendere che le auto finaliste siano tutti modelli elettrici. Nella stessa occasione verranno anche proclamate le vincitrici delle altre categorie World Electric Vehicle of the Year, World Urban Car, World Luxury Car, World Car Design of the Year e World Performance Car. Ma procediamo con ordine con le top 3 assolute, seguendo poi con tutte le finaliste in lizza per le altre categorie.

Le tre finaliste del World Car of the Year 2022

Quest’anno il titolo “assoluto” del premio World Car of the Year 2022 se lo giocheranno una statunitense e due coreane. Da una parte c’è Ford Mustang Mach-E, dall’altra le due contendenti orientali: Hyundai Ioniq 5 e Kia EV6. Dunque, un terzetto che conferma come sta evolvendo il mondo dell’automobile: tre finaliste che condividono mole e motore, sono tutte e tre delle crossover elettriche.

Partiamo da quest’ultima, Kia EV6, auto che giusto qualche settimana fa si è portata a casa il titolo di Car of the Year 2022, battendo fra l’altro entrambe le rivali qui presenti. Si tratta di un crossover all’avanguardia che conquista sia per design che per prestazioni in senso lato; in vendita sul mercato italiano in tre diverse configurazioni con prezzi a partire da quasi 50.000 euro. Non è da meno la cugina Hyundai Ioniq 5, realizzata sulla medesima piattaforma di quest’ultima, è arrivata in Italia lo scorso novembre. E a dare filo da torcere alle due coreane, chiudendo il terzetto delle finaliste, ci pensa Ford Mustang Mach-E, il primo SUV 100% elettrico di Casa Ford (qui per il listino completo).

Le auto in lizza per tutte le altre categorie

La premiazione finale del World Car of the Year avrà luogo al Salone dell’Auto di New York il prossimo 13 aprile, sede e occasione in cui verranno coronate anche altre auto che concorrono in categorie specifiche. Per il premio riservato ai modelli a batteria, il World Electric Vehicle of the Year, le auto finaliste sono Audi e-tron GT, Mercede EQS e, ancora una volta Hyundai Ioniq 5. Nel campo delle auto di lusso, per il premio World Luxury Car, i nomi che si giocheranno la vittoria saranno BMW iX, Mercedes EQS e Genesis GV70.

Opel Mokka, Toyota Yaris Cross e Volkswagen Tiguan si contenderanno invece il titolo di World Urban Car, il premio riservato ai modelli compatti, per intenderci. Mentre il trofeo delle super sportive, il World Performance Car, sarà questione di Audi e-tron GT, di BMW M3/M4 o di Toyota GR86/Subaru BRZ. E per concludere, le finaliste del settore auto col design migliore (World Car Design of the Year) saranno ancora Audi e-tron GT (qui la prova della versione RS) e le due contendenti del premio più importante suddetto: cioè Kia EV6 e Hyundai Ioniq 5. Comunque, l’appuntamento è per il 13 aprile al Salone di New York, dove una giuria composta da oltre 100 giornalisti provenienti da tutto il mondo decreteranno la vincitrice del World Car of the Year 2022 e chi trionferà nelle altre categorie specifiche.