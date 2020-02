Le auto del film Fast and Furious 9

editato in: da

Il nono film della serie Fast & Furious, diretto da Justin Lin, uscirà il prossimo maggio in tutte le sale cinematografiche. Non vediamo l’ora di vedere le gare mozzafiato dei grandiosi piloti a bordo di vetture straordinarie.

In questi giorni è stato svelato il primo trailer ufficiale del film, l’ultimo capitolo di una saga che ci tiene incollati allo schermo dal 2001 e che pare proprio non conoscere crisi. Il teaser della nuova pellicola spinto la Universal a festeggiare con un evento molto speciale a Miami, un party musicale spettacolare che è andato in scena negli stessi istanti che vedevano la città fremere per i preparativi per il Super Bowl 2020.

Sono stati tantissimi gli ospiti invitati ai festeggiamenti, tra cui artisti musicali di fama internazionale e ovviamente gli storici membri e protagonisti del cast. “Le cose cambiano. Ora che sono un padre, non posso più vivere la mia vita a un quarto di miglio alla volta”, questa la citazione di Dominic Toretto nel film.

La trama racconta infatti di un Dominic Toretto che vive la sua vita tranquilla fuori da gare e “casini” con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma comunque sa che il pericolo purtroppo si nasconde sempre appena oltre il loro pacifico orizzonte. E anche questa volta Dom dovrà affrontare una minaccia, il protagonista dovrà confrontarsi con i peccati del suo passato per salvare chi ama di più. Il suo equipaggio si unisce nuovamente e dà vita ad una trama effervescente come al solito, elettrizzante e sconvolgente, guidata dall’assassino più esperto e dal pilota dalle più alte prestazioni che la squadra di Dom mai incontrato, un uomo che si scoprirà essere il fratello abbandonato di Toretto, Jakob .

Vediamo qui alcune immagini di auto protagoniste della pellicola, non mancheranno le gare dei grandi bolidi e l’adrenalina data anche nei precedenti capitoli, nuova scene da action movie esagerate, ai limiti delle leggi della fisica. La lista delle auto che vedremo in Fast & Furious 9, come al solito, è tutt’altro che banale, anzi come sempre eccezionale. Tra i bolidi che vedremo al cinema, le auto che guiderà Dominic Toretto sono una Dodge Charger R/T del 1970, una Dodge Charger 500 del 1968 e la fantastica Dodge Charger Hellcat Widebody del 2020. Han Seoul-Oh sarà al volante di una nuovissima Toyota Supra. Vedremo poi una Chevrolet Nova SS del 1974 guidata da Mia Toretto.

Tra gli altri veicoli ci saranno ancora una Jaguar XE SV Project 8 2019, una Acura NSX 2018, una Noble M600 del 2018, la nuova Jeep Gladiator, una fantastica Ford Mustang del 2017 e una Pontiac Fiero. I protagonisti viaggeranno anche su due moto, una Harley-Davidson Sportster Iron e una Yamaha YZ450F, ma non sveliamo di più.