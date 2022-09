Auto elettriche usate: le preferite dagli italiani

Fonte: iStock Auto elettriche usate, le più vendute in Italia

Non stiamo vivendo un’epoca facile, per niente. Ormai da mesi il prezzo del carburante è alle stelle, non è di certo una novità, e le famiglie italiane soffrono sempre più questa situazione, nonostante il Governo continui a prorogare il taglio delle accise. I costi sono troppo elevati, e non parliamo solo di benzina e diesel, ma anche di bollette e beni di prima necessità. Anche andare a fare la spesa è diventato un salasso.

In questo scenario, il prezzo del gas continua a salire e si scarica sul costo dell’elettricità in Italia. Nei giorni scorsi ha raggiunto il tetto massimo di 870 euro e poi si è attesato su una media giornaliera di 713,69 euro a megawattora. Questo scenario ha chiaramente influenzato anche il mercato automotive dell’usato, come ci ricorda Carvago.com, in particolare nel parco auto elettriche: le ibride plug-in e le 100% batterie hanno subito un calo di prezzo del 30% ad agosto (dati del Ministero dello Sviluppo Economico).

Restano comunque moltissimi problemi, difficili da sostenere per le famiglie del Bel Paese, tra cui – come dicevamo prima – quelli legati ai rincari delle materie prime, all’inflazione, alla tensione sui mercati finanziari e all’impatto della pandemia. Carvago.com, marketplace europeo di auto usate, ha stilato la top 5 delle vetture elettriche usate più vendute in Italia. Vediamo quali sono.

La classifica delle elettriche usate più vendute

Partiamo dalla quinta posizione e troviamo Audi e-tron, una delle prime elettriche in grado di soddisfare le esigenze delle famiglie in viaggio, che ancora non sono pronte a veicoli come Tesla. Un SUV dinamico, spazioso e raffinato, molto più performante nei viaggi a lunga distanza, nonostante la sua autonomia reale di 300-350 km; in effetti, l’eccellente raffreddamento della batteria consente di passare dal 5 all’80% in 25 minuti con i caricatori rapidi Ionity.

Quarta posizione per BMW i3, city EV dallo stile audace rimasta in produzione per quasi un decennio; la Casa ha annunciato lo stop lo scorso agosto, quando sono usciti gli ultimi modelli dallo stabilimento. Il suo stile è rimasto invariato nel corso degli anni, la sua tecnologia non è cambiata. La capacità della batteria è raddoppiata rispetto ai 60 Ah iniziali, così come l’autonomia elettrica.

Nella classifica non poteva certamente mancare un’auto di Elon Musk, e quindi al terzo posto – sale sul podio – troviamo la Tesla Model 3, uno dei veicoli elettrici più venduti in tutto il mondo, supera anche molti concorrenti premium con motore ICE. Il motivo? Molto probabilmente è da ricercare nella tecnologia EV di Tesla. A seconda della configurazione della batteria e del gruppo propulsore, questa piccola berlina offre prestazioni coinvolgenti combinate con un’eccellente autonomia e un’esperienza di ricarica senza problemi.

Secondo posto per Fiat Nuova 500, il modello elettrico dell’icona senza tempo che gli italiani amano da sempre. La Nuova 500, disponibile esclusivamente come EV (e venduta insieme alla 500 precedente) offre due differenti opzioni di propulsione, con il modello superiore che garantisce più potenza (118 contro 96 CV), più autonomia e una ricarica più rapida per circa 3.000 euro in più.

L’auto elettrica usata preferita dagli italiani

Chi c’è in vetta alla classifica? Smart ForTwo (listino prezzi). È l’auto elettrica usata più venduta in Italia, non offre molto in termini di spazio o di autonomia elettrica, è vero, ma i clienti amano le sue proporzioni ridotte e la convenienza. Da sempre Smart è un’ottima scelta per le strade strette e spesso affollate dei centri urbani, per chi abita in città o vi si reca ogni giorno per lavoro.

Antonio Gentile, Country Manager di Carvago.com in Italia, spiega: “Nonostante la situazione dei rincari stia impattando sui prezzi delle auto elettriche, non si può negare di come siano in aumento in termini di modelli. Attualmente nel nostro catalogo abbiamo a disposizione oltre 10.000 veicoli elettrici. Per noi rappresentano un caso impegnativo, in quanto da un lato il controllo delle parti mobili risulta essere più semplice, dall’altro il test dello stato della batteria richiede più di 10 ore. Sulla nostra piattaforma si cercano solitamente auto elettriche usate seminuove, possibilmente entro i 2 o 3 anni di vita e con un basso chilometraggio”.