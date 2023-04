Le auto elettriche trainano le vendite di Volkswagen

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Il successo delle auto elettriche di Volkswagen in tutta Europa

Aumenta la presenza sul mercato di veicoli elettrici di Volkswagen: nei primi tre mesi dell’anno infatti sono state consegnate 141.000 unità elettriche (BEV), una quantità maggiore rispetto a quelle dello stesso periodo del 2022, che stava vivendo una crisi dovuta alle difficoltà di approvvigionamento, di cui abbiamo parlato in parecchie occasioni.

È il nostro continente in particolare a trainare la crescita, le consegne sono aumentate del 68% – arrivando a 98.300 unità rispetto alle 58.500 del Q1 del 2022. Il portafoglio ordine rimane a un ottimo livello, con più di 260.000 vetture BEV richieste.

Hildegard Wortmann, Membro dell’Extended Executive Committee del Gruppo Volkswagen con responsabilità per le Vendite, ha dichiarato: “Abbiamo iniziato l’anno gettando basi solide per i veicoli 100% elettrici, con un +68% in Europa e raddoppiando le consegne negli Stati Uniti. Nei giorni scorsi, al Salone dell’Auto di Shanghai, abbiamo dimostrato come stiamo rispondendo alle sfide che dobbiamo affrontare in questo segmento in Cina, e già a marzo abbiamo registrato un incremento delle vendite rispetto allo scorso anno. La Volkswagen ID.7, appena presentata, ci darà ulteriore slancio in tutti i principali mercati. Continueremo a puntare al nostro ambizioso obiettivo, cioè far sì che quest’anno circa un veicolo su dieci consegnati a livello globale sia un BEV”.

Il successo della transizione elettrica di Volkswagen

Il Gruppo Volkswagen continua a portare avanti con successo la sua personale transizione verso la mobilità elettrica – come oggi stanno facendo tutti i principali attori del mercato automobilistico – e lo dimostrano anche i dati registrati nel primo trimestre del 2023. Nel periodo di riferimento, le consegne di veicoli 100% elettrici (BEV) sono cresciute del 42% rispetto all’anno scorso, che come sappiamo era maggiormente impattato dalle difficoltà di approvvigionamento.

Le unità BEV consegnate in tutto ai clienti Volkswagen sono 141.000, rispetto alle 99.200 del primo trimestre 2022, che hanno rappresentato il 6,9% delle consegne totali in questo periodo. L’Europa ha trainato la crescita, con un + 68%, arrivando a 98.300 veicoli. Il portafoglio ordini BEV in Europa Occidentale rimane elevato, con oltre 260.000 veicoli.

Il successo delle elettriche in Europa

Circa il 70% delle consegne BEV del Gruppo è attribuibile all’Europa. La Cina è stata la seconda area di mercato più importante, con 21.500 veicoli 100% elettrici consegnati (il 15% sul totale del Gruppo). Negli USA sono stati consegnati 15.700 BEV (l’11% sul totale del Gruppo), quasi il doppio rispetto allo stesso periodo del 2022.

Volkswagen ha consegnato 70.000 vetture 100% elettriche nel primo trimestre, circa la metà delle consegne BEV del Gruppo, seguita da Audi con 34.600 unità (25% sul totale del Gruppo), Škoda con 12.400 veicoli (9% sul totale del Gruppo), Seat/Cupra con 9.200 unità (6% sul totale del Gruppo), Porsche con 9.200 vetture (6% sul totale del Gruppo) e Volkswagen Veicoli Commerciali con 5.500 veicoli (4% sul totale del Gruppo).

Le auto elettriche più vendute

I modelli che sono stati maggiormente apprezzati da parte della clientela nel primo trimestre del 2023 sono: