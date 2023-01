Auto elettriche senza suono: Ferrari brevetta il rumore

I piani e le strategie delle Case automobilistiche oggi mirano a questo, e anche i più prestigiosi produttori di supercar ultra potenti si stanno adeguando al mercato, come sappiamo. Lo abbiamo visto fare a Porsche, per esempio, ma anche a Ferrari, che ha in programma la sua prima elettrica e che a breve lancerà il suo nuovo SUV elettrico Purosangue.

Il futuro sarà elettrico, non sappiamo ancora quando – i dubbi relativi alla mobilità a zero emissioni al momento sono ancora tanti – ma prima o poi le auto che vedremo circolare sulle strade saranno quasi tutte elettriche.

Il sound delle supercar

Gli appassionati di supercar, tre le tante caratteristiche amate in queste vetture ultra potenti e veloci, ricercano il rumore, il sound giusto, che accompagna le alte prestazioni. Un elemento che non può mancare, vuoi mettere il brivido di sentire una Lamborghini o una Ferrari, quella sinfonia tipica e così caratteristica che esce dallo scarico, che fa sognare gli appassionati, da sempre.

Il problema sta nel fatto che il futuro delle supercar sarà a batteria, ormai ne siamo certi, e quindi niente sound. Le auto elettriche sono silenziose, lo sappiamo, e lo saranno anche i modelli da mille cavalli. A meno che qualcuno si inventi il modo di farli rombare.

Il suono prodotto dagli scarichi fa parte del vero fascino di una vettura ultra potente e veloce, non può mancare: che tristezza vedere sfrecciare una supercar a 300 chilometri orari, e passare inosservata perché non si sente. Ma gli ingegneri Ferrari forse hanno trovato la soluzione, di recente hanno infatti brevettato un sistema in grado dare anche alle auto elettriche la loro voce.

Le supercar elettriche faranno rumore

Il sistema che è appena stato brevettato in Casa Ferrari dovrebbe essere capace di amplificare i suoni reali dei motori elettrici, producendo un rumore degno delle prestazioni, senza lasciare così a bocca asciutta i conducenti di questi bolidi estremi, che non vorrebbero mai essere privati del vero piacere di guida, quello che emoziona realmente chi poggia il suo sedere su una Ferrari (insieme alla bellezza dell’auto e alla velocità, s’intende).

Il brevetto degli ingegneri di Ferrari è stato pubblicato dall'ufficio brevetti degli Stati Uniti il 5 gennaio 2023, e riguarda un “veicolo stradale dotato di un dispositivo di riproduzione per la realizzazione di un suono associabile a un motore elettrico”. In poche parole, l’invenzione del team altro non è che un dispositivo di riproduzione del suono: potrebbe essere un amplificatore che viene posto nei pressi dell'asse posteriore. Probabilmente il sound che si sentirà proverrà da un reale elemento che fa parte del motore elettrico e che varierà la sua intensità in base alla velocità di percorrenza della supercar a batteria del Cavallino Rampante.

C’è da dire che Ferrari non è stata l’unica a pensare a una soluzione simile, come abbiamo detto infatti il sound è molto importante per chi guida bolidi ultra potenti e dalle prestazioni estreme. Un esempio è Dodge, che aveva parlato di un sistema simile quando presentò la sua Daytona Srt EV Concept alimentata a batteria.

In questo caso si trattava di un sistema di scarico dotato di amplificatore in grado di produrre il suono, grazie a un particolare sensore inserito nell’auto per rilevare le variazioni di velocità. In realtà, anche sulle Porsche Taycan, già da tempo, è presente un dispositivo simile.