Tutte le auto elettriche di Opel offrono la ricarica rapida

È di serie su qualsiasi auto elettrica di Opel il sistema di ricarica rapida in corrente continua fino a 100 kW, indipendentemente dalla categoria del veicolo o dal tipo di caricabatterie di bordo. Questo vuol dire che anche auto come la Opel Corsa-e, Mokka-e, o veicoli commerciali leggeri come Combo-e e Vivaro-e supportano la ricarica rapida presso qualsiasi stazione di ricarica compatibile.

Chiunque stia ponderando l’acquisto di un’auto elettrica considera a buon diritto come primarie le questioni relative all’autonomia e alla velocità di ricarica, questioni di cui anche Opel è chiaramente ben consapevole. Lo dimostra proprio l’impegno nel rendere disponibile di serie la ricarica rapida da 100 kW in CC (corrente alternata), sia che a bordo il caricabatterie sia da 7,4 kW o da 11 kW. Tale tipologia di ricarica va ad affiancarsi a tutte le altre opzioni, come ad esempio la corrente alternata monofase o trifase a 11 kW, tramite la wallbox o il cavo per la presa domestica (per saperne di più sulla wallbox come sistema di ricarica domestico).

Contribuiscono a facilitare la vita di chi sceglie di acquistare e muoversi con veicoli elettrici Opel soluzioni come “OpelConnect”, “Free2Move” (per richiedere ad esempio la tessera di ricarica “Charge My Car” con cui accedere a oltre 220.000 punti di ricarica in Europa) e l’app “myOpel”. Con quest’ultima è possibile verificare l’autonomia e il livello di carica, o ancora, programmare l’ora di inizio della ricarica presso la propria wallbox domestica. Componente elettrica a parte, l’applicazione permette inoltre di avviare la climatizzazione e il riscaldamento da remoto (dal divano ad esempio), per ritrovare l’abitacolo dell’auto alla temperatura desiderata prima di salire a bordo e mettersi in viaggio.

Qualche esempio, dunque, di come viene resa in Casa Opel l’elettrificazione, sostenibile e al tempo stesso godibile e divertente gestendo anche le varie modalità di guida disponibili (Normale, Eco e Sport). Basti pensare alla più che apprezzata Opel Corsa-e, capace di accelerare da 0 a 50 km/h in appena 2,8 secondi e di coprire lo 0-100 km/h in 8,1 secondi, merito del motore elettrico da 100 kW (136 CV) con 260 Nm di coppia disponibili sin dalla partenza. Qui per saperne di più sul listino italiano di Opel che elettrificherà completamente la propria gamma entro il 2024, concentrandosi esclusivamente sui veicoli elettrici a batteria a partire dal 2028 in Europa.