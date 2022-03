Auto elettriche meno affidabili delle termiche

Secondo quanto scoperto dalla recente ricerca, i produttori di auto elettriche sono stati più volte invitati a migliorarne l’affidabilità in questi anni, ma pare che il risultato non sia ancora soddisfacente. Queste vetture sono più inclini a guasti e necessitano quindi di più riparazioni rispetto a veicoli ibridi, a benzina e diesel.

L'indagine annuale sulle vetture di un campione di circa 48.000 consumatori ha rilevato che tra le auto fino a 4 anni di vita, quasi un proprietario di mezzi elettrici su 3 (esattamente il 31%) ha segnalato uno o più problemi alla sua vettura; per le auto a benzina invece solo il 19%, meno di un proprietario su 5. E tutti i possessori di auto elettriche difettose sono dovuti rimanere senza la loro macchina mediamente per più di 5 giorni, tempi previsti per le riparazioni, rispetto ai soli 3 giorni per gli equivalenti a benzina. E la sorpresa? Nella ricerca emerge che le costose Tesla, secondo i conducenti, sono quelle con più problemi. Un dramma.

I mezzi più affidabili

L'indagine è stata effettuata su poco meno di 50.000 conducenti del Regno Unito, che possiedono oltre 57.000 veicoli; ha rilevato che le auto più affidabili, prendendo in considerazione qualsiasi tipologia di alimentazione, sono le ibride, con solo un proprietario su 6 (17%) che segnala un guasto.

Le auto a benzina sono le seconde della classifica delle più affidabili, come abbiamo detto, con solo il 19% dei proprietari di modelli più recenti che ha segnalato problemi. Seguono poi le ibride plug-in (28%). Le auto diesel sono risultate leggermente più affidabili delle auto elettriche, con il 29% dei conducenti che ha segnalato problemi.

I conducenti sono desiderosi di passare ad auto più rispettose dell'ambiente, lo vediamo, ma è fondamentale che ottengano un prodotto di qualità. Lo studio infatti mostra che, con i veicoli elettrici in particolare, un prezzo elevato non significa necessariamente avere tra le mani un veicolo affidabile. Per questo gli esperti consigliano ai conducenti di fare le loro ricerche prima di un acquisto così significativo per vedere di quali auto e marchi possono fidarsi (come facciamo anche noi).

I guasti più comuni

I problemi relativi al software sono quelli maggiormente segnalati dai conducenti di auto elettriche presi a campione nel sondaggio. Pochi invece, fortunatamente, i problemi gravi con le batterie o parti della trasmissione che alimenta il veicolo. È molto probabile quindi che si riscontrino principalmente guasti negli schermi dell’infotainment e altre funzioni elettriche, come le telecamere di retromarcia.

È chiaro che le vetture elettriche possano essere ritenute più affidabili nel lungo termine, vista la quasi assenza di ‘meccanica’ e componenti mobili soggette a usura, che invece abbiamo nelle auto con motore a combustione. Ovviamente il software delle elettriche è più complesso e possiede un potenziale tale da poter causare alcuni problemi anche gravi al veicolo.

È vero anche che, secondo gli esperti, la maggior parte dei problemi software può essere risolta facilmente, tramite aggiornamenti wireless o riavvii.

Tesla, le auto elettriche meno affidabili

Il sondaggio ha rilevato che Tesla è il meno affidabile di tutti i marchi di veicoli elettrici, nonostante le sue auto abbiano prezzi non di certo alla portata di tutti. La ricerca ha evidenziato una serie di reclami sulla qualità costruttiva, provenienti soprattutto dai proprietari negli Stati Uniti e nel Regno Unito negli ultimi anni. C’è da dire che Elon Musk, negli ultimi tempi, ha emesso più di un maxi richiamo sui suoi veicoli, per problematiche anche gravi segnalate dagli utenti.

La notizia positiva per la Casa di Palo Alto è che i proprietari delle sue auto, nel momento in cui tornano in concessionaria per problemi e/o danni, stanno fuori in media solo poco meno di 3 giorni e mezzo per i lavori di riparazione, ben sotto la media degli oltre 5 giorni.