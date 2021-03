Auto elettriche e ibride, i grandi obiettivi di Renault

editato in: da

Renault sta mettendo a punto le strategie per i prossimi anni, caratterizzate dalle vetture elettrificate. Nell’immediato, l’obiettivo della Casa francese è quella di raddoppiare le vendite di auto completamente a emissioni zero o ibride nel 2021, raggiungendo la quota di 350 mila unità green vendute entro la fine dell’anno.

Un obiettivo che l’azienda di Boulogne-Billancourt punta a raggiungere grazie alla grande offensiva elettrica dei mesi scorsi e attraverso il lancio di nuovi modelli a batteria. Renault vuole superare quota 350 mila unità vendute di veicoli elettrificati nel 2021: in questo target sono inclusi 150 mila veicoli 100% elettrici e 200 mila ibridi.

Il piano della Casa transalpina parte da lontano e inizia già a partire dal secondo semestre del 2020 quanto Renault ha presentato l’offerta di auto ibride ed elettriche per ogni esigenza con l’iniziativa Electric Mobility For You nata per rispondere a tutte le necessità dei suoi clienti.

Successivamente Renault ha presentato la nuova Clio E-Tech Hybrdid con il sistema da Formula 1: la versione della compatta dotata di una rivoluzionaria tecnologia frutto dell’esperienza maturata da Renault nel mondo delle competizioni. Per aumentare le sue vendite, l’azienda transalpina punta al lancio di nuovi veicoli elettrici. In programma c’è l’arrivo della nuova Megane elettrica, un modello che permetterà al marcio della Losanga di attaccare una nuova fetta di mercato sul fronte delle vetture a emissioni zero.

Le novità, però, non finiscono qui: in occasione della presentazione del piano strategico Renaulution del Gruppo Renault, l’azienda ha annunciato il ritorno della mitica Renault 5, l’auto che guiderà la nuova “rivoluzione francese”. Il programma prevede anche un altro grande ritorno: quello della Renault 4.

Il Gruppo francese ha in programma il lancio di 10 veicoli elettrici entro il 2025: della gamma faranno parte la variante 100% elettrica a batteria della Megane e la rinascita in chiave EV delle due icone del passato, la Renault 4 e la Renault 5. L’obiettivo è quello di ampliare la propria offerta con modelli elettrificati sia full electric che ibridi.

La svolta di Renault arriva in un momento storico particolare che vede la maggior parte dei governi nazionali e dell’Unione Europa attuare regolamenti sempre più stringenti in termini di riduzione delle emissioni di CO2, con una serie di normative che portano le case automobilistiche ad elettrificare sempre di più le proprie auto.