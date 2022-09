Auto elettriche, gran calo delle vendite in Italia

In questo scenario in cui le vendite di auto elettriche quindi dovrebbero dominare la scena, o almeno iniziare a farlo, nonostante il mercato auto sia profondamente in crisi da mesi (e ne abbiamo parlato proprio pochi giorni fa) l’Italia rallenta sulle vetture a zero emissioni, presentando un calo delle immatricolazioni decisamente importante.

L’auto elettrica è il futuro, o almeno, così sembra – per il momento. Abbiamo parlato dei nuovi piani per l’Europa, che prevede un futuro a zero emissioni, la transizione energetica è inoltre una delle tematiche più calde oggi in tutto il Vecchio Continente, e le Case automobilistiche – nonostante la crisi – ci si stanno adeguando.

Auto elettriche, l’Italia rallenta: i dati

Le vendite di auto elettriche pure e ibride plug-in, quindi tutti i modelli ricaricabili, nel mese di agosto appena concluso hanno registrato – nel nostro Paese – un totale di 4.961 immatricolazioni, contro le 6.476 vendute invece nello stesso mese del 2021. Il calo è quindi pari al 23,9%, molto significativo, considerando che i veicoli elettrici e ricaricabili oggi dovrebbero essere in aumento. I numeri sono stati scritti e analizzati nell'editoriale mensile dedicato alle immatricolazioni redatto da Motus-E, associazione di cui fanno parte tutti gli stakeholders della mobilità elettrica.

La differenza tra auto elettriche e ibride in Italia: i modelli preferiti

Facciamo un’analisi raggruppando le differenti motorizzazioni e sottolineando quali sono comunque le auto di maggior successo in Italia. Innanzitutto possiamo dire che il calo delle vendite registrato dalle auto elettriche pure è pari al 29,69%, con solo 2.278 vetture immatricolate in tutto. Le auto ibride plug-in invece presentano una situazione leggermente migliore, con una diminuzione delle vendite pari al 17,09% e con un totale di 2.683 modelli venduti in tutto ad agosto 2022. Le auto alla spina registrano una quota di mercato pari al 6,93%.

Gli esperti di settore di Motus-E dichiarano: “L'Italia continua a fare peggio del resto d'Europa. Guardando ai dati di luglio 2022, per esempio, la Germania ha immatricolato 28.868 veicoli BEV, +13,16% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. La Francia ha fatto registrare un aumento del 70,28%, l'Olanda del 19,6%”. In effetti, i dati del Bel Paese non fanno ben sperare.

Belgio, Regno Unito e Spagna invece sono altri Stati in cui il mercato delle auto alla spina sta aumentando. Motus-E sostiene inoltre: “In Italia gli incentivi sono ripartiti in ritardo, solo a metà maggio di quest'anno, mentre ancora si discute della bontà dell'elettrificazione. Intanto gli altri Paesi europei hanno ben chiara quale direzione seguire. La loro programmazione delle politiche di supporto sostiene il mercato delle auto elettriche, nonostante le contingenze geopolitiche comuni a tutti gli Stati europei”.

Ma quali sono i modelli preferiti dagli italiani, nonostante il calo delle immatricolazioni? Fino ad agosto 2022, tra le auto più vendute c’è ancora la Nuova 500 elettrica, l’elettrica più venduta in assoluto, con 4.717 unità immatricolate in tutto. Smart Fortwo si presenta sul secondo gradino del podio, con 2.850 unità vendute, e al terzo posto invece troviamo Dacia Spring, con 2.118 immatricolazioni. Tesla Model Y si conferma al quarto posto, con 1.780 modelli venduti in Italia, e infine la Top 5 si chiude con Renault Twingo, 1.422 vendite per la piccolina di Casa.