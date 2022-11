Auto elettriche, crollo di vendite in Italia a ottobre

Fonte: iStock Mercato auto elettriche in calo a ottobre 2022 in Italia

Nuovamente in calo il mercato delle auto elettriche in Italia, in un periodo di lenta ripresa di tutto il comparto dell’automotive e in un momento cruciale, dove i veicoli elettrici potrebbero rappresentare la soluzione a una serie di problematiche differenti; purtroppo sono ancora troppi i limiti legati a questa tipologia di motorizzazione e le immatricolazioni calano.

Nel mese di ottobre infatti le vendite di auto elettriche hanno subito un importante crollo, un mese veramente negativo per il mercato dei veicoli a zero emissioni, in cui la vettura che è stata apprezzata più di tutte è la nuova Smart EQ.

L’insuccesso dell’elettrico in Italia

Le problematiche legate al settore elettrico in Italia sono ancora parecchie, prima su tutte la carenza di colonnine di ricarica, ma anche i prezzi di listino elevati per le famiglie, sommerse da costi altissimi. Per questo e altri motivi l’Italia continua a essere uno dei peggiori mercati per i veicoli elettrici in Europa, il totale delle immatricolazioni nel mese di ottobre è pari a 3.695, in pesantissimo calo rispetto allo stesso mese del 2021, in cui le auto elettriche vendute erano state in tutto 7.123.

Molto pesante anche il bilancio delle immatricolazioni di auto a zero emissioni da gennaio a ottobre 2022: parliamo di 39.780 veicoli venduti, contro i 54.364 del 2021. C’è ancora troppo scetticismo nel nostro Paese verso le auto a batteria. Oltretutto, è doveroso sottolinearlo, la politica di incentivi non è ancora ben salda e molti clienti intenzionati all’acquisto si sono bloccati. Per fare un esempio, parliamo del super bonus da 7.500 euro per tutti coloro che hanno un ISEE che non supera i 30.000 euro. Una misura che era già stata annunciata la scorsa estate, durante il mese di agosto, ma ci sono voluti mesi per entrare in vigore, e i cittadini chiaramente sono scoraggiati. C’è da dire che anche il fatto che le auto aziendali spesso non siano comprese nelle forme di incentivo varate dal Governo certamente non aiuta il settore.

Quali sono le auto elettriche più vendute in Italia

La situazione quindi è molto preoccupante, il mercato delle auto elettriche in Italia sta registrando dei numeri pessimi, in pesante calo rispetto allo scorso anno. Anche i modelli di maggiore successo, quelli più apprezzati dai clienti italiani, purtroppo non sono all’altezza delle aspettative: parliamo della Nuova 500 elettrica, che totalizza appena 397 immatricolazioni, e che è stata superata per la prima volta dalla Smart – con 468 unità vendute – e dalla Renault Twingo – con 419 immatricolazioni.

Nella classifica delle auto elettriche più vendute in Italia poi ci sono la Peugeot e-208 e la Mini, e per la prima volta compare nella Top Ten anche l’Audi. Che dire invece dei veicoli con motorizzazioni termiche, alimentati a diesel e benzina? L’andamento del mercato in questo caso è ottimo, in netta ripresa. Non male anche i numeri ottenuti dal GPL a ottobre 2022, male invece il metano, i prezzi folli del gas ovviamente non aiutano, anzi. Tra le più richieste oggi sul mercato ci sono le vetture ibride, e abbiamo appena visto che Jeep in questo ambito è leader sul mercato.