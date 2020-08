Auto elettriche, arriva la batteria con autonomia di mille chilometri

editato in: da

CATL, il più grande produttore mondiale di batterie, sta lavorando a una nuova tecnologia in grado di integrare le celle della batteria con il telaio delle auto: in questo modo si riducono gli spazi, vengono velocizzati i tempi di ricarica e si migliora sensibilmente l’autonomia delle automobili elettriche che arriverà a toccare i mille chilometri. L’azienda cinese mira a presentare la nuova tecnologia entro il 2030.

Sarà un grande passo in avanti epocale per tutto il mondo dell’automobilismo e in particolare per il mercato delle auto elettriche in continua espansione. La novità è rappresentata dalla possibilità di integrare le celle della batteria direttamente con il telaio della vettura, in modo tale da eliminare gli involucri che rendono ingombranti i sistemi delle batterie.

Questa straordinaria intuizione consentirà di caricare più celle all’interno della stessa automobile, estendendo l’autonomia fino a 1.000 km e oltre. Numeri impressionanti che il presidente di CATL, Zeng Yuqun, ha voluto ridimensionare. Il numero uno della China Contemporary Amperex Technology, nel corso della presentazione andata in scena a Wuhan, ha dichiarato che i primi veicoli elettrici dotati di questa tecnologia potrebbero avere inizialmente un’autonomia di 500 miglia, corrispondente a circa 800 km.

In virtù dello stretto legame tra la batteria e il telaio di automobili, i produttori di batterie elettriche sarebbero chiamati a partecipare anche alla progettazione dei veicoli già durante la fase del design. Su questo fronte, il presidente di CATL Zen Yuqun non ha voluto dichiarare se l’azienda cinese sia già al lavoro con qualche Casa automobilistica. Tra i clienti più importanti di CATL figurano colossi dell’automobilismo mondiale del calibro di Bmw, Volkswagen, Daimler, Toyota e Tesla. Più recente la partnership firmata dal colosso cinese delle batterie e la Casa giapponese Honda che sul fronte moto ha da poco presentato la nuova CRF 450R MY 2021 aggiornata.

Nel frattempo, CATL ha già avviato la costruzione di uno stabilimento produttivo a Erfurt, in Germania: nella fabbrica tedesca, entro breve, l’azienda cinese inizierà a produrre le batterie agli ioni di litio per destinate alle auto in uscita nel 2021. L’annuncio di CATL arriva a poche settimane di distanza da quello di Elon Musk: il CEO di Tesla, infatti, ha dichiarato che nel mese di settembre presenterà agli investitori la nuova batteria con una super autonomia di un milione di miglia.